logo
Русский Українська

BTC/USD

48091.97

ETH/USD

3439.56

LTC/USD

171.33

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Звезда "Крепостной" заступилась за своего мужа: зачем
commentss НОВОСТИ Все новости

Звезда "Крепостной" заступилась за своего мужа: зачем

Известная актриса прокомментировала скандал с участием мужа

2 октября 2021, 23:25
Автор:

Лиля Воробьева

Любимая артистка зрителей, которая стала звездой сериала "Крепостная", заступилась за своего мужа Андрея Фединчика, который катался на электросамокате на проезжей части и затем конфликтовал с местными жителями. Она оправдала его, сказала, что он победил коронавирус и устал. Об этом она заявила в программе "Звездный час".

Звезда "Крепостной" заступилась за своего мужа: зачем

Наталья Денисенко (фото из открытых источников)

По ее словам, Андрею надо уже идти на работу, а он только отошел от ковиду. Он очень эмоциональный, имеет много хлопот. И я также много работаю. Он просто хотел погулять, как-то интересно провести время.

Звезда сообщила, что любимый хотел выбраться на дачу или на природу, но что-то помешало. Он немного выпил и тут подошла агрессия, которую он спровоцировал на других.

Исполнительница извинилась за мужа и сказала, что ему было стыдно и непросто. Он даже пошел к психотерапевту. Наступило облегчение особенно тогда, когда люди не отвернулись, вступились друзья и просто хорошие знакомые.

Напомним, что сайт Комментарии информировал о том, что звезда "Слуги народа" с дочерью сбежала от мужа . Артистка Галина Безрук в социальных сетях поделилась со своими поклонниками непростыми проблемами, которые сложились в семье. Она считает, что их с мужем Артемом Алексеевим брак, трещит по всем швам. Поэтому после пяти лет совместной жизни хочет подать на развод. Звезда популярного сериала искренне рассказывает о своих семейных неурядицах. С Артемом, как прошло несчастье с ребенком, произошла беда. Человек отныне очень злоупотребляет алкоголем, после этого очень возбужден и зол. Вырвал у Галины их совместное дитя и бегал с ним по очень шумной, 6-полосной магистрали.


 
 
 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SF2sYHakaUw&ab_channel=%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ