Звезда "Крепостной" заступилась за своего мужа: зачем

Любимая артистка зрителей, которая стала звездой сериала "Крепостная", заступилась за своего мужа Андрея Фединчика, который катался на электросамокате на проезжей части и затем конфликтовал с местными жителями. Она оправдала его, сказала, что он победил коронавирус и устал. Об этом она заявила в программе "Звездный час".

Наталья Денисенко (фото из открытых источников)

По ее словам, Андрею надо уже идти на работу, а он только отошел от ковиду. Он очень эмоциональный, имеет много хлопот. И я также много работаю. Он просто хотел погулять, как-то интересно провести время.

Звезда сообщила, что любимый хотел выбраться на дачу или на природу, но что-то помешало. Он немного выпил и тут подошла агрессия, которую он спровоцировал на других.

Исполнительница извинилась за мужа и сказала, что ему было стыдно и непросто. Он даже пошел к психотерапевту. Наступило облегчение особенно тогда, когда люди не отвернулись, вступились друзья и просто хорошие знакомые.

Напомним, что сайт Комментарии информировал о том, что звезда "Слуги народа" с дочерью сбежала от мужа . Артистка Галина Безрук в социальных сетях поделилась со своими поклонниками непростыми проблемами, которые сложились в семье. Она считает, что их с мужем Артемом Алексеевим брак, трещит по всем швам. Поэтому после пяти лет совместной жизни хочет подать на развод. Звезда популярного сериала искренне рассказывает о своих семейных неурядицах. С Артемом, как прошло несчастье с ребенком, произошла беда. Человек отныне очень злоупотребляет алкоголем, после этого очень возбужден и зол. Вырвал у Галины их совместное дитя и бегал с ним по очень шумной, 6-полосной магистрали.

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