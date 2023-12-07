Звезда "Кухни" высмеял пропагандистов РФ и назвал их "тупыми приспешниками власти" (ВИДЕО)



















Российский актер, известный по сериалу "Кухня" Дмитрий Назаров, осудивший русскую войну в Украине, высмеял русских пропагандистов.

Дмитрий Назаров (фото из открытых источников)

За антивоенные взгляды актеру часто достается от российских пропагандистских СМИ, в частности, о нем рассказывают разные чепухи. Поэтому, на своем YouTube-канале знаменитость решила их за это проучить.



Назаров процитировал строчки из сатирического стиха, где высмеивает пропагандистов. Актер утверждает, что сейчас российские издания только подыгрывают властному режиму.



"Я помню было время в брызгах страсти. Перед собой и перед Богом чист. Профессией гордился журналист. Теперь же он тупой приспешник власти. Да, было сложно в век СССР. Но находились светлые умы, что умудрялись из советской тьмы, блистать пером, как гром из стратосферы. Сегодня таковых не наблюдая. Осталась челядь, узкие виски", — читав Дмитро Назаров.

Звезда подчеркнула в этой сатирической поэзии, что нынешняя российская журналистика работает на пропаганду. Эти пропагандисты только и делают, что хотят угождать властному режиму.

"Ты никакой совсем не журналист, А желтый прихвостень у царского сатрапа. И нет нутра – одна лишь оболочка. Ни охранять не можешь, ни украсть. Ты пятая, но только ты не власть. Ишь, возомнил что! Пятая ты точка", — підсумовує автор.

За свои антивоенные взгляды артист поплатился тем, что его уволили из театра, где он работал 20 лет. После этого знаменитость покинула РФ и переехала в другую страну.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер похвастался американским паспортом на фоне флага Украины





