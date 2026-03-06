Звезда легендарного фильма отмечает юбилей: Владимиру Талашко – 80

6 марта свой почтенный юбилей отмечает известный украинский актер, режиссер и педагог, Народный артист Украины Владимир Талашко. Сегодня художнику исполняется 80 лет , и дата стала хорошей возможностью вспомнить его вклад в развитие украинского и советского кинематографа, а также театрального образования.

Владимиру Талашко – 80: юбилей актера, которого помнят миллионы зрителей

Владимир Дмитриевич родился 6 марта 1946 в городе Ковель Волынской области в семье шахтера. Путь к большой сцене и экрану начался после учебы в Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Его наставником был известный актер и педагог Константин Степанков, помогший молодому артисту сформировать профессиональный стиль и сценическое мастерство.

После окончания учебы Владимир Талашко работал в Донецком драматическом театре имени Артема (ныне Донецкий национальный академический украинский музыкально-драматический театр). Впоследствии его творческая карьера тесно связалась с кинематографом. С 1979 года он стал актером Киевской киностудии имени Александра Довженко , где снялся во многих известных фильмах.

Наибольшую популярность актер получил благодаря роли старшего лейтенанта Сергея Скворцова в легендарном фильме "В бой идут только старые". Именно эта роль сделала его узнаваемым для миллионов зрителей и стала одной из самых ярких в творческой биографии художника. В общем, Владимир Талашко снялся более чем в пятидесяти кинолентах , среди которых "Капитан Немо", "Как закалялась сталь", "Дума о Колпаке", "Роксолана", "Черный квадрат" и многие другие.

Помимо актерской деятельности Талашко активно занимался культурными инициативами. Он был организатором Фонда Леонида Быкова и фестиваля "Старые фильмы о главном", направленного на популяризацию классического кино. Также многие годы работал преподавателем в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где передавал свой опыт новым поколениям актеров.

В 2002 году актеру было присвоено почетное звание Народного артиста Украины , что стало признанием его многолетнего труда и весомого вклада в развитие культуры.

Несмотря на разные этапы карьеры и общественные дискуссии вокруг его имени в последние годы, Владимир Талашко остается важной фигурой в истории украинского кино. Его творчество продолжает вызывать интерес у зрителей, а многие роли и сегодня пересматривают новые поколения.

Юбилей актера – это еще один повод вспомнить знаковые фильмы, которые стали частью культурной памяти нескольких зрителей и напоминают о целой эпохе украинского кинематографа.

