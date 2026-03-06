Зірка легендарного фільму святкує ювілей: Володимиру Талашку – 80

6 березня свій поважний ювілей відзначає відомий український актор, режисер та педагог, Народний артист України Володимир Талашко. Сьогодні митцю виповнюється 80 років, і ця дата стала гарною нагодою згадати його внесок у розвиток українського та радянського кінематографа, а також театральної освіти.

Володимиру Талашку – 80: ювілей актора, якого пам’ятають мільйони глядачів

Володимир Дмитрович народився 6 березня 1946 року у місті Ковель Волинської області в родині шахтаря. Шлях до великої сцени та екрана почався після навчання у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Його наставником був відомий актор і педагог Костянтин Степанков, який допоміг молодому артисту сформувати професійний стиль та сценічну майстерність.

Після завершення навчання Володимир Талашко працював у Донецькому драматичному театрі імені Артема (нині Донецький національний академічний український музично-драматичний театр). Згодом його творча кар’єра тісно пов’язалася з кінематографом. З 1979 року він став актором Київської кіностудії імені Олександра Довженка, де знявся у багатьох відомих стрічках.

Найбільшу популярність актор здобув завдяки ролі старшого лейтенанта Сергія Скворцова у легендарному фільмі "У бій ідуть лише „старі“". Саме ця роль зробила його впізнаваним для мільйонів глядачів і стала однією з найяскравіших у творчій біографії митця. Загалом Володимир Талашко знявся більш ніж у п’ятдесяти кінострічках, серед яких "Капітан Немо", "Як гартувалась сталь", "Дума про Ковпака", "Роксолана", "Чорний квадрат" та багато інших.

Окрім акторської діяльності, Талашко активно займався культурними ініціативами. Він був організатором Фонду Леоніда Бикова та фестивалю "Старі фільми про головне", спрямованого на популяризацію класичного кіно. Також багато років працював викладачем у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де передавав свій досвід новим поколінням акторів.

У 2002 році акторові було присвоєно почесне звання Народного артиста України, що стало визнанням його багаторічної праці та вагомого внеску у розвиток культури.

Попри різні етапи у кар’єрі та суспільні дискусії навколо його імені в останні роки, Володимир Талашко залишається важливою постаттю в історії українського кіно. Його творчість продовжує викликати інтерес у глядачів, а багато ролей і сьогодні переглядають нові покоління.

Ювілей актора – це ще один привід згадати знакові фільми, які стали частиною культурної пам’яті кількох поколінь глядачів та нагадують про цілу епоху українського кінематографа.

