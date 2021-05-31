Звезда «Папика» рассказала, почему скрывает своего парня



















30-летняя известная актриса, звезда украинского комедийного сериала "Папик" Дарья Петрожицкая рассказала, почему не хочет представлять публике своего молодого человека.

Дарья Петрожицкая / Instagram / @petrozhitskaya

В программе "Светская жизнь" знаменитость рассказала, что наконец-то поняла для себя смысл фразы "счастье любит тишину". Она пока не хочет рассекречивать ни имя своего избранника, ни показывать их общие фотографии, где видно его лицо.

"Я его называю "мой секрет". Он об этом знает. Он, пожалуй, тоже хотел бы опубликовать со мной фотографию", — признается Дарья.

Звезда комедийного сериала "Папик" отметила, что понимает, что в скором времени все узнают правду, но пока она хочет оставить своего возлюбленного только для себя.

Отметим, что впервые о новых романтических отношениях актриса рассказала в апреле текущего года. Известно, что с возлюбленным она встретилась после завершения съемок второго сезона "Папика" и призналась, что давно не испытывала таких чувств. А недавно в своей социальной сети Instagram она опубликовала первое фото с бойфрендом, на котором они позируют в Дубае в океанариуме, но показала избранника лишь со спины.

Напомним, что украинская актриса Дарья Петрожицкая была замужем. В браке она прожила пять лет, после чего они с мужем расстались, без всякого сожаления, но продолжают поддерживать дружеские отношения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что похоже, личная жизнь наладилась и в популярной барбадосской исполнительницы Рианны. Американский рэпер A$AP Rocky официально подтвердил, что они вместе и назвал ее "той самой" девушкой.

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