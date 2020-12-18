Звезда "Рокки" женился на девушке, которая является ровесницей его дочери

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Любовь Блажко
63-летний Дольф Лундгрен, который стал известным после того, как сыграл боксера Ивана Драго в фильме "Рокки 4" удивил поклонников неожиданной радостной новостью. Он женился на своей любимой, которой сейчас 24 года.
Дольф Лундгрен. Фото: spletnik
На днях звезду с его девушкой застали папарацци в Лос-Анджелесе с обручальным кольцом на безымянном пальце. СМИ предполагают, что пара тайно сыграла свадьбу.
Возлюбленной популярного актера стала Эмма Крокдал. Она работает фитнес-инструктором. Более того, раньше она и была личным тренером Дольфа. Вероятней всего, именно любовь к спорту, а также время, которое они проводили вместе, сделали свое дело. Впервые как пара они появились вместе на кинофестивале Cana Dorada Film & Music Festival в Доминиканской Республике в январе этого года.
Несмотря на это, пока ни актер, ни 24-летняя фитнес-инструктор не подтвердили слухи о новом статусе. Возможный брак для актера уже не первый. У него есть две дочери от первого брака с дизайнером ювелирных украшений Аннетой Квиберг. Его старшая дочь Ида является ровесницей новой возлюбленной актера.
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