Звезда "Рокки" женился на девушке, которая является ровесницей его дочери

63-летний Дольф Лундгрен, который стал известным после того, как сыграл боксера Ивана Драго в фильме "Рокки 4" удивил поклонников неожиданной радостной новостью. Он женился на своей любимой, которой сейчас 24 года.

Дольф Лундгрен. Фото: spletnik

На днях звезду с его девушкой застали папарацци в Лос-Анджелесе с обручальным кольцом на безымянном пальце. СМИ предполагают, что пара тайно сыграла свадьбу.

Возлюбленной популярного актера стала Эмма Крокдал. Она работает фитнес-инструктором. Более того, раньше она и была личным тренером Дольфа. Вероятней всего, именно любовь к спорту, а также время, которое они проводили вместе, сделали свое дело. Впервые как пара они появились вместе на кинофестивале Cana Dorada Film & Music Festival в Доминиканской Республике в январе этого года.

Несмотря на это, пока ни актер, ни 24-летняя фитнес-инструктор не подтвердили слухи о новом статусе. Возможный брак для актера уже не первый. У него есть две дочери от первого брака с дизайнером ювелирных украшений Аннетой Квиберг. Его старшая дочь Ида является ровесницей новой возлюбленной актера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, звезда "Друзей" женится на возлюбленной, которая в два раза младше него. Исполнитель одной из главных ролей в легендарном сериале "Друзья" Мэттью Перри наконец решил, что пришло время заключить официальный брак. Его возлюбленной стала 29-летняя девушка Молли Гурвиц, самому же актеру на данный момент 51 год.

Об этой радостной новости он рассказал в своем интервью для журнала People. Он назвал свою избранницу "самой великой женщиной на всей планете". Для знаменитости это будет первый брак, поэтому решится на такой шаг ему было непросто.





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