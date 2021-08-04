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Звезда «Росомахи» рассказал о неизлечимой болезни

Австралийский актер Хью Джекман обратился к врачам, опасаясь рецидива страшной болезни, с который борется долгие годы

сегодня, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий

52-летний голливудский актер, звезда фильмов "Люди X" и "Пленницы" Хью Джекман рассказал, что продолжает бороться с тяжелым заболеванием — базальноклеточным раком.

Звезда «Росомахи» рассказал о неизлечимой болезни

Актер Хью Джекман. Фото: Legion-Media

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовал видеоролик, на котором запечатлен с лейкопластырем на носу. Он рассказал подписчикам, что был в больнице, где сделал биопсию кожи, опасаясь рецидива базальноклеточного рака, с которым борется с 2013 года. Это онкология, при которой происходит мутация базальных клеток кожи, в результате чего из них формируется опухоль.

Время от времени на лице актера появляется новообразование, которое мешает ему жить и сниматься в кинофильмах. Несколько лет назад Хью Джекман сделал операцию в надежде, что болезнь отступит. Сейчас он регулярно наблюдается у врача и просит подписчиков не повторять его ошибок и проверять свою кожу, а также пользоваться солнцезащитным кремом.

Звезда "Росомахи" надеется на лучшее и пообещал поделиться с фолловерами результатами своих анализов.

"О, нет, только не снова", "Надеюсь ты в порядке", "Здоровья Вам, уважаемый Хью Джекман", "Желаю скорейшего выздоровления!", "Молюсь за тебя", "Надеюсь, у тебя все в порядке! Любим тебя", — написали поклонники в комментариях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 49-летний актер, звезда драматического телесериала "Побег" Уэнтуорт Миллер признался поклонникам, что у него диагностировали аутизм. Мужчина отметил, что мало знает о своем заболевании и сейчас его главная задача состоит в том, чтобы больше это понять и пересмотреть свой жизненный опыт.


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