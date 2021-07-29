logo
Русский Українська

BTC/USD

39952.49

ETH/USD

2295.69

LTC/USD

139.30

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона У звезды сериала «Побег» диагностировали аутизм
commentss НОВОСТИ Все новости

У звезды сериала «Побег» диагностировали аутизм

Американский актер и сценарист Уэнтуорт Миллер шокировал поклонников новостью о том, что у него диагностировали аутизм

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий

49-летний актер, звезда драматического телесериала "Побег" Уэнтуорт Миллер признался поклонникам, что у него диагностировали аутизм.

У звезды сериала «Побег» диагностировали аутизм

Уэнтуорт Миллер / Фото: pinster

На своей странице в Instagram мужчина рассказал, что узнал о своем заболевании прошлой осенью, сначала это был неформальный диагноз и он пытался самостоятельно его проверить, но после длительного процесса, медики подтвердили аутизм. Актер признался, что был шокирован, но некоторое время он подозревал о своей болезни. 

Звезда "Побега" посоветовал людям заниматься собственным здоровьем и проходить диагностику, потому что симптомы аутизма взрослые люди часто путают с застенчивостью или плохим характером.

Уэнтуорт Миллер также отметил, что мало знает об аутизме и сейчас его главная задача состоит в том, чтобы больше это понять и пересмотреть свой жизненный опыт под новым углом. А на это ему потребуется время. 

У звезды сериала «Побег» диагностировали аутизм - фото 2

К слову, аутизм — это психическое расстройство, характеризующееся выраженным дефицитом личностных, социальных, речевых и других сторон развития и навыков общения. Причины заболевания не выявлены до конца.

Напомним, что известный исполнитель, солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков рассказал о том, что несколько лет назад оказался на больничной койке из-за обычного синяка. Он не уточнил, какой у него был диагноз, лишь отметил, что три месяца был подключен к пятикилограммовому медицинскому аппарату, который приходилось носить с собой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 34-летняя украинская артистка Мика Ньютон, которая сейчас живет в США, призналась, что поборола онкологическое заболевание. У артистки был рак яичников.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ