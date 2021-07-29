У звезды сериала «Побег» диагностировали аутизм

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Светлана Шкурупий
49-летний актер, звезда драматического телесериала "Побег" Уэнтуорт Миллер признался поклонникам, что у него диагностировали аутизм.
Уэнтуорт Миллер / Фото: pinster
На своей странице в Instagram мужчина рассказал, что узнал о своем заболевании прошлой осенью, сначала это был неформальный диагноз и он пытался самостоятельно его проверить, но после длительного процесса, медики подтвердили аутизм. Актер признался, что был шокирован, но некоторое время он подозревал о своей болезни.
Звезда "Побега" посоветовал людям заниматься собственным здоровьем и проходить диагностику, потому что симптомы аутизма взрослые люди часто путают с застенчивостью или плохим характером.
Уэнтуорт Миллер также отметил, что мало знает об аутизме и сейчас его главная задача состоит в том, чтобы больше это понять и пересмотреть свой жизненный опыт под новым углом. А на это ему потребуется время.
К слову, аутизм — это психическое расстройство, характеризующееся выраженным дефицитом личностных, социальных, речевых и других сторон развития и навыков общения. Причины заболевания не выявлены до конца.
Напомним, что известный исполнитель, солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков рассказал о том, что несколько лет назад оказался на больничной койке из-за обычного синяка. Он не уточнил, какой у него был диагноз, лишь отметил, что три месяца был подключен к пятикилограммовому медицинскому аппарату, который приходилось носить с собой.
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