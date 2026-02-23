Звезда российских сериалов, навещавший окупантов, чуть не погиб на фронте

Заслуженный артист РФ Олег Протасов, открыто поддерживающий российских оккупантов и регулярно посещающий их на передовой, получил ранения во время очередной поездки. Как сообщил актер российским СМИ, выступления перед военными страны-агрессора чуть не стоили ему жизни.

Олег Протасов (фото из открытых источников)

Протасов попал под обстрел в июле 2025 года. После концерта для солдат РФ он решил остаться ночевать непосредственно в зоне боевых действий. Ночью, пока актер спал, позиции российских военных оказались под минометным обстрелом.

"Это произошло ночью. После концерта мы легли спать, это было с 18 по 19 июля. Вдруг рядом взорвались две мины", — рассказал актер сериала Глухарь.

По словам Протасова, спастись ему помог случай — во время сна он прикрыл голову рукой, куда и попал обломок.

"Взрывной волной выбило стекло, осколок прилетел в руку. Мне повезло: осколок не задел жизненно важные органы, я прикрыл голову рукой", — поделился Протасов с пропагандистскими медиа.

Ранее актер сериала "Глухарь" рассказывал о своих регулярных поездках к кафирам — по его словам, он посещал фронт уже 11 раз. Такие визиты он начал совершать с апреля 2022 года. Артист также признавался, что со временем выступлений в госпиталях ему стало мало, потому он отправился непосредственно на передовую в поисках "острых ощущений".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с войны против Украины не вернулся российский актер Николай Ткаченко , известный участием в сериалах "Триггер", "ИП Пирогова" и "Универ: 10 лет спустя".

О гибели кафира сообщили российские пропагандистские ресурсы со ссылкой на его мать. По ее словам, Ткаченко погиб еще в декабре, однако женщина до сих пор не знает, где находится его тело. Она рассказала, что в день гибели ее сын возвращался из боевой задачи. Другое российское провоенное медиа отмечает, что 6 декабря оккупант вместе с другими военными армии РФ направлялся назад на позиции, когда по ним был нанесен удар украинским беспилотникам.