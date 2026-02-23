logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Звезда российских сериалов, навещавший окупантов, чуть не погиб на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Звезда российских сериалов, навещавший окупантов, чуть не погиб на фронте

Олег Протасов развлекал российских окупантов

23 февраля 2026, 23:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Заслуженный артист РФ Олег Протасов, открыто поддерживающий российских оккупантов и регулярно посещающий их на передовой, получил ранения во время очередной поездки. Как сообщил актер российским СМИ, выступления перед военными страны-агрессора чуть не стоили ему жизни.

Звезда российских сериалов, навещавший окупантов, чуть не погиб на фронте

Олег Протасов (фото из открытых источников)

Протасов попал под обстрел в июле 2025 года. После концерта для солдат РФ он решил остаться ночевать непосредственно в зоне боевых действий. Ночью, пока актер спал, позиции российских военных оказались под минометным обстрелом.

"Это произошло ночью. После концерта мы легли спать, это было с 18 по 19 июля. Вдруг рядом взорвались две мины", — рассказал актер сериала Глухарь.

По словам Протасова, спастись ему помог случай — во время сна он прикрыл голову рукой, куда и попал обломок.

"Взрывной волной выбило стекло, осколок прилетел в руку. Мне повезло: осколок не задел жизненно важные органы, я прикрыл голову рукой", — поделился Протасов с пропагандистскими медиа.

Ранее актер сериала "Глухарь" рассказывал о своих регулярных поездках к кафирам — по его словам, он посещал фронт уже 11 раз. Такие визиты он начал совершать с апреля 2022 года. Артист также признавался, что со временем выступлений в госпиталях ему стало мало, потому он отправился непосредственно на передовую в поисках "острых ощущений".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с войны против Украины не вернулся российский актер Николай Ткаченко , известный участием в сериалах "Триггер", "ИП Пирогова" и "Универ: 10 лет спустя".

О гибели кафира сообщили российские пропагандистские ресурсы со ссылкой на его мать. По ее словам, Ткаченко погиб еще в декабре, однако женщина до сих пор не знает, где находится его тело. Она рассказала, что в день гибели ее сын возвращался из боевой задачи. Другое российское провоенное медиа отмечает, что 6 декабря оккупант вместе с другими военными армии РФ направлялся назад на позиции, когда по ним был нанесен удар украинским беспилотникам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости