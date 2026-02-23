Зірка російських серіалів, який провідував окупантів, мало не загинув на фронті

Заслужений артист РФ Олег Протасов, який відкрито підтримує російських окупантів і регулярно відвідує їх на передовій, дістав поранення під час чергової поїздки. Як повідомив актор російським ЗМІ, виступи перед військовими країни-агресора ледь не коштували йому життя.

Олег Протасов (фото з відкритих джерел)

Протасов потрапив під обстріл у липні 2025 року. Після концерту для солдатів РФ він вирішив залишитися ночувати безпосередньо в зоні бойових дій. Уночі, поки актор спав, позиції російських військових опинилися під мінометним обстрілом.

"Це сталося вночі. Після концерту ми лягли спати, це було з 18 по 19 липня. Раптом поруч вибухнули дві міни", — розповів актор серіалу Глухар.

За словами Протасова, врятуватися йому допоміг випадок — під час сну він прикрив голову рукою, куди й влучив уламок.

"Вибуховою хвилею вибило скло, осколок прилетів у руку. Мені пощастило: осколок не зачепив життєво важливі органи, я прикрив голову рукою", — поділився Протасов із пропагандистськими медіа.

Раніше актор серіалу "Глухар" розповідав про свої регулярні поїздки до окупантів — за його словами, він відвідував фронт уже 11 разів. Такі візити він почав здійснювати з квітня 2022 року. Артист також зізнавався, що з часом виступів у госпіталях йому стало замало, тому він вирушив безпосередньо на передову в пошуках "гострих відчуттів".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що з війни проти України не повернувся російський актор Микола Ткаченко, який був відомий участю в серіалах "Тригер", "ІП Пирогова" та "Універ: 10 років потому".

Про загибель окупанта повідомили російські пропагандистські ресурси з посиланням на його матір. За її словами, Ткаченко загинув ще у грудні, однак жінка досі не знає, де перебуває його тіло. Вона розповіла, що в день загибелі її син повертався з бойового завдання. Інше російське провоєнне медіа зазначає, що 6 грудня окупант разом з іншими військовими армії РФ прямував назад на позиції, коли по них було завдано удару українським безпілотником.