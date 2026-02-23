logo_ukra

Зірка російських серіалів, який провідував окупантів, мало не загинув на фронті
Зірка російських серіалів, який провідував окупантів, мало не загинув на фронті

Олег Протасов розважав російських окупантів

23 лютого 2026, 23:55
Автор:
Лиля Воробьева

 Заслужений артист РФ Олег Протасов, який відкрито підтримує російських окупантів і регулярно відвідує їх на передовій, дістав поранення під час чергової поїздки. Як повідомив актор російським ЗМІ, виступи перед військовими країни-агресора ледь не коштували йому життя.

Зірка російських серіалів, який провідував окупантів, мало не загинув на фронті

Олег Протасов (фото з відкритих джерел)

Протасов потрапив під обстріл у липні 2025 року. Після концерту для солдатів РФ він вирішив залишитися ночувати безпосередньо в зоні бойових дій. Уночі, поки актор спав, позиції російських військових опинилися під мінометним обстрілом.

"Це сталося вночі. Після концерту ми лягли спати, це було з 18 по 19 липня. Раптом поруч вибухнули дві міни", — розповів актор серіалу Глухар.

За словами Протасова, врятуватися йому допоміг випадок — під час сну він прикрив голову рукою, куди й влучив уламок.

"Вибуховою хвилею вибило скло, осколок прилетів у руку. Мені пощастило: осколок не зачепив життєво важливі органи, я прикрив голову рукою", — поділився Протасов із пропагандистськими медіа.

Раніше актор серіалу "Глухар" розповідав про свої регулярні поїздки до окупантів — за його словами, він відвідував фронт уже 11 разів. Такі візити він почав здійснювати з квітня 2022 року. Артист також зізнавався, що з часом виступів у госпіталях йому стало замало, тому він вирушив безпосередньо на передову в пошуках "гострих відчуттів".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що   з війни проти України не повернувся російський актор Микола Ткаченко, який був відомий участю в серіалах "Тригер", "ІП Пирогова" та "Універ: 10 років потому".

 Про загибель окупанта повідомили російські пропагандистські ресурси з посиланням на його матір. За її словами, Ткаченко загинув ще у грудні, однак жінка досі не знає, де перебуває його тіло. Вона розповіла, що в день загибелі її син повертався з бойового завдання. Інше російське провоєнне медіа зазначає, що 6 грудня окупант разом з іншими військовими армії РФ прямував назад на позиції, коли по них було завдано удару українським безпілотником.
 



