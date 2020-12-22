Звезда "Секретных материалов" разошлась с бойфрендом и познакомила фанатов со своей "девушкой"

На днях стало известно о разрыве голливудской актрисы Джиллиан Андерсон и создателя сериала "Корона" Питера Моргана. Информацию из инсайдерских источников сообщает журнал People.

Джиллиан Андерсон и Питер Морган в январе. Фото: GETTY

52-летняя звезда сериалов "Секретные материалы", "Ганнибал" и "Сексуальное образование" довольно оригинально переживает развод с экс-бойфрендом. На днях она разместила в соцсетях фото, на котором обнимает пушистого щенка.

"Знакомьтесь, моя новая девушка Стелла", — говорится в подписи к фотографии.

Новость о разрыве Андерсон и Моргана появилась в интернете еще на прошлой неделе. Стоит отметить, что парой представители шоу-бизнеса провели целых четыре года — с 2016-го.

Джиллиан Андерсон работала в одном из проектов Питера Моргана — сериале "Корона", рассказывающем о членах королевской семьи Великобритании. Ей досталась роль "Железной Леди" — бывшего премьер-министра страны Маргарет Тэтчер.

Впрочем, даже работа бок о бок не смогла спасти отношения звездной пары. Как сообщает близкий к актрисе источник, Андерсон и Морган разошлись из-за "очень требовательных графиков". В то же время представители обеих сторон от официальных комментариев для прессы отказались.

Между тем поклонники творчества Джиллиан Андерсон всячески рады знакомству с новым домашним животным актрисы, который, очевидно, помогает ей пройти через разрыв с любимым. Кроме того, что они активно приветствуют "пополнение" собачьей семьи фотографиями собственных воспитанников, некоторые еще и активно интересуется, как на Стеллу отреагировал Нельсон, первый пес Андерсон. Некоторые даже просит показать совместное фото собак, чтобы убедиться, что все уживаются мирно.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Том Круз закрутил роман с младшей на 20 лет актрисой.

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