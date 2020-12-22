kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.12.2020

BTC/USD

23447.37

ETH/USD

626.33

LTC/USD

110.23

НБУ 22.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Звезда "Секретных материалов" разошлась с бойфрендом и познакомила фанатов со своей "девушкой"
commentss НОВОСТИ Все новости

Звезда "Секретных материалов" разошлась с бойфрендом и познакомила фанатов со своей "девушкой"

Наиболее вероятная причина разрыва звездной пары — загруженность рабочих графиков обоих артистов

сегодня, 19:31
Автор:

Вечканова Елена

На днях стало известно о разрыве голливудской актрисы Джиллиан Андерсон и создателя сериала "Корона" Питера Моргана. Информацию из инсайдерских источников сообщает журнал People.

Звезда "Секретных материалов" разошлась с бойфрендом и познакомила фанатов со своей "девушкой"

Джиллиан Андерсон и Питер Морган в январе. Фото: GETTY

52-летняя звезда сериалов "Секретные материалы", "Ганнибал" и "Сексуальное образование" довольно оригинально переживает развод с экс-бойфрендом. На днях она разместила в соцсетях фото, на котором обнимает пушистого щенка.

"Знакомьтесь, моя новая девушка Стелла", — говорится в подписи к фотографии.

Новость о разрыве Андерсон и Моргана появилась в интернете еще на прошлой неделе. Стоит отметить, что парой представители шоу-бизнеса провели целых четыре года — с 2016-го.

Джиллиан Андерсон работала в одном из проектов Питера Моргана  сериале "Корона", рассказывающем о членах королевской семьи Великобритании. Ей досталась роль "Железной Леди"  бывшего премьер-министра страны Маргарет Тэтчер.

Впрочем, даже работа бок о бок не смогла спасти отношения звездной пары. Как сообщает близкий к актрисе источник, Андерсон и Морган разошлись из-за "очень требовательных графиков". В то же время представители обеих сторон от официальных комментариев для прессы отказались.

Между тем поклонники творчества Джиллиан Андерсон всячески рады знакомству с новым домашним животным актрисы, который, очевидно, помогает ей пройти через разрыв с любимым. Кроме того, что они активно приветствуют "пополнение" собачьей семьи фотографиями собственных воспитанников, некоторые еще и активно интересуется, как на Стеллу отреагировал Нельсон, первый пес Андерсон. Некоторые даже просит показать совместное фото собак, чтобы убедиться, что все уживаются мирно.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Том Круз закрутил роман с младшей на 20 лет актрисой.

Также на портале можно узнать, как соцсети отреагировали на нарушение карантинных правил королевской парой Уильяма и Кейт.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://people.com/pets/gillian-anderson-new-dog-after-breakup-peter-morgan/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ