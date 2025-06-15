Звезда сериала "Анатомия Грей" неизлечимо болен: он расплакался говоря о своей смертельной болезни

52-летний актер Эрик Дэйн, известный миллионам зрителей благодаря ролям в сериалах "Анатомия Грей" и "Эйфория", впервые открыто рассказал о своей борьбе с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Это редкая и неизлечимая болезнь, постепенно лишающая человека способности двигаться, говорить и дышать.

Актер Эрик Дейн. Фото: flickr

Эрик Дэйн впервые о диагнозе БАС рассказал в апреле этого года, а во время интервью в программе "Доброе утро, Америко" решился поделиться своими переживаниями с публикой.

"Я просыпаюсь каждый день и сразу вспоминаю, что это происходит. Это не сон", — признался Дэйн, едва сдерживая слезы.

Несмотря на тяжелый диагноз, актер подчеркивает, что не теряет надежды.

"Я не думаю, что это конец моей истории. Я не чувствую, что это конец для меня", — добавил актер в коротком тизере программы, которая выйдет 16 июня.

В борьбе с БАС Дэйн возлагается на поддержку семьи, в том числе супруги Ребекки Гейхарт и двух дочерей: 15-летней Билли Беатрис и 13-летней Джорджии Джеральдин. Актер признает, что именно они дают ему силы не сдаваться и ценить каждый прожитый день.

Эрик Дэйн прославился ролями доктора Марка Слоана в сериале "Анатомия Грей", Кела Джейкобсона в "Эйфории" и Джейсона Дина во "Все женщины – ведьмы".

Боковой амиотрофический склероз, или болезнь Лу Герига, является неизлечимой болезнью, поражающей нервные клетки головного и спинного мозга. С течением времени больные теряют способность говорить, глотать, дышать и двигаться. Большинство пациентов живут в среднем три года после постановки диагноза, хотя существуют исключения. Среди самых известных примеров продолжительной борьбы с болезнью стал Стивен Хокинг, скончавшийся в возрасте 76 лет после 50 лет с диагнозом БАС.

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