Звезда сериала "Интерны" упал на финансовое дно: что произошло с одним из главных героев

Российский актер Дмитрий Шаракоис, сыгравший интерна Левина в российском сериале "Интерны", упал на финансовое дно в Великобритании. Чтобы хоть как-то существовать за границей, он начал стримить и просить донаты у подписчиков.

Сериал "Интерны".

В общей сложности у Левина из "Интернов" на твиче 41 тысяча фолловеров, пишет российское издание Мash. При этом, по данным издания, средний онлайн на эфирах около 115 человек. В основном Дмитрий играет в CS2, Minecraft и FC26. По его же словам, жизнь за границей максимально экономна – денег едва хватает на аренду комнаты, покупку бичпакетов и самых дешевых продуктов. Воду не покупает, пьет под краны.

"На стремах Шаракоис рассказывал, что сейчас активно вкладывает деньги в скины — уверяет, что это лучшее вложение. Также сказал, что все собранные деньги потратит на покупку нового ПК и монитора (осталось собрать 150 тыс. рублей).С кино дела так: в основном проектов нет, а попадавшиеся под руку оказались либо кидаловом (денег так и не заплатили), либо мыльным пузырем. Однако, для предложений открытый – иногда ходит на кастинги, даже российских проектов (онлайн)”, — пишет издание.

До этого, как отмечают журналисты, у Дмитрия были контракты с Marvel и Disney на сериал Jambalaya, но его вырезали. Параллельно с этим актер зарабатывал рекламой сайтов знакомств, попадал в ДТП, ломал ногу и становился донором органов, чтобы получить деньги.

