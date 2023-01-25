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Звезда "Сватов", поддержавшая российскую войну, "набросилась" на украинскую актрису

Олеся Железняк открыто поддерживает войну в Украине

сегодня, 21:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Ставшая известной актриса Олеся Железняк, получив роль в сериале "Сваты", поддерживает Путина и начатое им военное вторжение. Железняк по-прежнему высказывала свое мнение в медиа, так же писала об этом и в собственном блоге. Бывшая приятельница Железняк по сериалу, украинская актриса Анна Кошмал, выступает против войны, и поэтому ей пишут критические комментарии артисты-путинисты.

Звезда "Сватов", поддержавшая российскую войну, "набросилась" на украинскую актрису

Олеся Железняк (фото из открытых источников)

Уже теперь Олеся Железняк говорит, что у ее коллеги  вроде бы произошло "помутнение". Об этом информируют российские издания.

"Я не позволяю себе злиться и обижаться. Когда человек жесток, это значит, что ему плохо, тяжело, и он не может со всем этим справиться. Я, честно, очень бы хотела Аню обнять и сказать: "Я тебя все равно люблю, я тебя жалею". Я верю, что мы когда-нибудь обнимемся", — говорит Железняк.

Она советует Анне Кошмал не руководствоваться эмоциями, а думать благоразумно.

"Это какое-то помутнение. Произошло затмение! У меня ведь у самой много родственников из Украины..." — подчеркнула Олеся.

При этом, в прошлом году, на день рождения российского президента Олеся Железняк обнародовала видеоролик для Путина, где говорит: "Я вас очень люблю! Я восхищаюсь вами! Я восхищаюсь тем, как вы держите удар. Я восхищаюсь тем, что у меня и у нашей страны таков президент".

Также Федор Добронравов, известный зрителям, как Иван Будько, в прошлом году приезжал к раненым захватчикам в больницу. Актер поддерживал их и благодарил за службу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса заявила, что готова с сыном ехать на войну в Украину . Киноактриса из РФ Наталья Бочкарева, которую зрители знают, как Дашу Букину из фильма "Счастливые вместе", сейчас уже не пользуется такой популярностью, как было.


 



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Источник: https://www.thevoicemag.ru/stars/news/24-01-2023/ya-ne-razreshayu-sebe-zlitsya-olesya-jeleznyak-otvetila-na-napadki-partnershi-po-svatam-anny-koshmal/
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