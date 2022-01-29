Звезда "Великолепного века" Халит Эргенч переехал в Лондон - СМИ

Звездный актер, известный зрителям по популярному турецкому сериалу "Великий век" Халит Эргенч вместе с женой и детьми уехал из Турции. Звездная семья приняла решение выбрать для жизни другую страну, в частности, Великобританию. Халит и Бергюзар уже даже приобрели жилье в столице страны – городе Лондон. Об этом сообщает медиа Сumhuriyet, пишет ТСН.

Халит Эргенч с супругой (фото: instagram.com/berguzarkorel)

Актерская семья приняла решение переехать в Великобританию после того, как у них родился третий ребенок. Звездные влюбленные не теряли времени и уже оформили старшего мальчика в одно из местных учебных заведений.

Но, вернуться в свою страну, звездная семья все-таки думает. Халит и его жена будут и дальше работать: играть роли и продолжать съемки в фильмах и сериалах, снимаемых в Турции.

Халит Эргенч – звездный турецкий актер. Он в 2009 году женился на актрисе Бергюзар Корель. Вместе влюбленная семья актеров уже воспитывает троих детей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что звезда сериала "Друзья" обеспокоил фанатов . Американский актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера в телесериале "Друзья", испугал фанатов внешним видом. Любители начали переживать за его здоровье. Папарацци удалось подловить актера на одной из улиц Лос-Анджелеса, когда он вышел из машины купить кофе. На кадрах Мэттью выглядит не очень хорошо, на нем была помята футболка серого цвета и белые шорты, а его лицо распухло и заметно состарилось. Поклонники также отметили, что звезда "Друзей" сильно поправилась. К слову, в жизни звезды "Друзей" и правду были трудные времена, ведь он лечился в реабилитационной клинике от алкогольной и наркотической зависимостей

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