Звезда "Великолепного века" показала, как готовится к Новому году

Актриса из сериала "Великолепный век" Пэлин Карахан опубликовала фото в Инстаграме, на котором она показывает свою елку. Звезда украшала новогоднее дерево вместе с рабочими частного дизайнерского агентства. Пэлин, которая сыграла Михримах — дочь Роксоланы и султана Сулеймана, этим жестом показала, что ей нравятся рождественские европейские традиции.

Фото: clutch.ua. Турецкая актриса Пелин Карахан показала свою елку

Пэлин призналась, что любит праздничное дерево с самого детства. Девушка получает удовольствие каждый раз, когда смотрит на елку.

Однако актриса — мусульманка. Большинство ее фанатов тоже исповедуют эту религию, поэтому они не разделили радость звезды. Некоторые даже написали, что Пэлин не стоит показывать свою любовь к немусульманским праздникам.

Напомним, что сейчас актрисе 36 лет. Кроме "Великолепного века" Пэлин снималась в фильме "Джемаль" и сериалах "Мечтатели", "Хватит", "Враг в моем доме".

Ранее сообщалось, что американская звезда Ариана Гранде показала серию снимков со своим любимым Далтоном Гомесом и объявила, что выходит замуж. На своей странице в соцсети Instagram певица опубликовала "домашние" фото, на которых позирует в объятиях своего бойфренда. Также Ариана показала кольцо с бриллиантом и жемчужиной, которую оценивают в 350 000 долларов (почти 10 млн гривен). Ариана и Далтон не стесняются демонстрировать свои чувства на камеру.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что украинская певица Анастасия Приходько вызвала полицию для своей дочери. Звезда попросила, чтобы стражи порядка провели обучающую беседу с ее старшей дочерью о жизни. Женщина считает, что ее детям пора узнать, что мир "не складывается из розовых пони, тиктока, и фиалок".

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