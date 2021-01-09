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Звезда «Великолепного века» стала мамой во второй раз (ФОТО)

Второго ребенка Узерли родила сразу после православного Рождества

сегодня, 22:06
Автор:

Вечканова Елена

8 января 2021 года звезда популярного турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли стала мамой во второй раз. О рождении дочери актриса сообщила на следующий день в своем Instagram.

Звезда «Великолепного века» стала мамой во второй раз (ФОТО)

Пользователи уже нарекли вторую дочь Узерли маленькой султаншей. Фото: кадр из т/с "Великолепный век"

На фотографиях Узерли держит ребенка, почти не показывая его лицо на камеру. Актриса выглядит несколько измученной, но, безусловно, довольной.

Звезда «Великолепного века» стала мамой во второй раз (ФОТО) - фото 2
Звезда «Великолепного века» стала мамой во второй раз (ФОТО) - фото 3
Звезда «Великолепного века» стала мамой во второй раз (ФОТО) - фото 4

"Вчера 08.01.2021. Моя самая дорогая Лили Кои. Лара Джемима, папа и я очень рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы благословлены и бесконечно счастливы, что ты присоединилась к нам. Будь всегда под защитой", — такой подписью сопровождаются снимки в соцсети.

Кроме того, Узерли добавила к публикации хэштег #maygodprotectallthechildrenintheworld, что можно перевести как "пусть Бог защитит всех детей во всем мире".

Стоит отметить, что это уже вторая дочь Мерьем Узерли. Первую по имени Лара актриса родила в феврале 2014 года — от турецкого бизнесмена Джона Атеша. Интересно, что имя отца крохи Лили до сих пор хранится в секрете.

Поклонники Узерли от новости о новом члене её семьи просто в восторге. Некоторые уже даже шутит о рождении шехзаде. В то же время другие, подчеркивая пола ребенка, утверждают, что отныне в семье талантливой актрисы будет расти еще одна маленькая султанша.

Для справки. Мерьем Узерли — актриса турецко-немецкого происхождения. Наибольшую известность ей принесла роль Хуррем Хасеки в сериале "Великолепный век" производства Турции.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в ближайшее время пополнение ожидает и королевскую семью Великобритании — одна из внучек Елизаветы II находится на сносях.

Также на портале можно узнать об украинской матери-героине, которая недавно родила своего восемнадцатого ребенка.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CJ0xHZJB8ZD/
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