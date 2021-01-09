Звезда «Великолепного века» стала мамой во второй раз (ФОТО)

8 января 2021 года звезда популярного турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли стала мамой во второй раз. О рождении дочери актриса сообщила на следующий день в своем Instagram.

Пользователи уже нарекли вторую дочь Узерли маленькой султаншей. Фото: кадр из т/с "Великолепный век"

На фотографиях Узерли держит ребенка, почти не показывая его лицо на камеру. Актриса выглядит несколько измученной, но, безусловно, довольной.

"Вчера 08.01.2021. Моя самая дорогая Лили Кои. Лара Джемима, папа и я очень рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы благословлены и бесконечно счастливы, что ты присоединилась к нам. Будь всегда под защитой", — такой подписью сопровождаются снимки в соцсети.

Кроме того, Узерли добавила к публикации хэштег #maygodprotectallthechildrenintheworld, что можно перевести как "пусть Бог защитит всех детей во всем мире".

Стоит отметить, что это уже вторая дочь Мерьем Узерли. Первую по имени Лара актриса родила в феврале 2014 года — от турецкого бизнесмена Джона Атеша. Интересно, что имя отца крохи Лили до сих пор хранится в секрете.

Поклонники Узерли от новости о новом члене её семьи просто в восторге. Некоторые уже даже шутит о рождении шехзаде. В то же время другие, подчеркивая пола ребенка, утверждают, что отныне в семье талантливой актрисы будет расти еще одна маленькая султанша.

Для справки. Мерьем Узерли — актриса турецко-немецкого происхождения. Наибольшую известность ей принесла роль Хуррем Хасеки в сериале "Великолепный век" производства Турции.

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