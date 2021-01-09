Звезда «Великолепного века» стала мамой во второй раз (ФОТО)

Язык
Coinspot 09.01.2021
BTC/USD
40668.21
ETH/USD
1270.48
LTC/USD
175.95
НБУ 09.01.2021
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
35.10
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
8 января 2021 года звезда популярного турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли стала мамой во второй раз. О рождении дочери актриса сообщила на следующий день в своем Instagram.
Пользователи уже нарекли вторую дочь Узерли маленькой султаншей. Фото: кадр из т/с "Великолепный век"
На фотографиях Узерли держит ребенка, почти не показывая его лицо на камеру. Актриса выглядит несколько измученной, но, безусловно, довольной.
Кроме того, Узерли добавила к публикации хэштег #maygodprotectallthechildrenintheworld, что можно перевести как "пусть Бог защитит всех детей во всем мире".
Стоит отметить, что это уже вторая дочь Мерьем Узерли. Первую по имени Лара актриса родила в феврале 2014 года — от турецкого бизнесмена Джона Атеша. Интересно, что имя отца крохи Лили до сих пор хранится в секрете.
Поклонники Узерли от новости о новом члене её семьи просто в восторге. Некоторые уже даже шутит о рождении шехзаде. В то же время другие, подчеркивая пола ребенка, утверждают, что отныне в семье талантливой актрисы будет расти еще одна маленькая султанша.
Для справки. Мерьем Узерли — актриса турецко-немецкого происхождения. Наибольшую известность ей принесла роль Хуррем Хасеки в сериале "Великолепный век" производства Турции.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в ближайшее время пополнение ожидает и королевскую семью Великобритании — одна из внучек Елизаветы II находится на сносях.
Также на портале можно узнать об украинской матери-героине, которая недавно родила своего восемнадцатого ребенка.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости