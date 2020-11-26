Звезду фильма "Бриллиантовая рука" госпитализировали с инсультом

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Любовь Блажко
Стало известно, что популярную советскую актрису Светлану Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с инсультом. Она лично подтвердила эту информацию, добавив, что ей уже давно нужно было пройти медицинское обследование.
Светлана Светличная. Фото: obozrevatel
Перед этим знаменитость почувствовала резкую головную боль и слабость в теле, поэтому вынуждена была вызвать скорую помощь. Напомним, что в мае этого года Светличной исполнилось 80 лет.
Стоит отметить, что Светлана Светличная дебютировала в кино еще в 1959 году, когда снялась в фильме "Колыбельная" Михаила Калика. Но настоящая слава и любовь зрителей пришли к ней, когда она сыграла одну из главных ролей в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Затем актрису пригласили сняться в не менее известных советских фильмах: "Герой нашего времени", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".
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