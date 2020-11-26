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Звезду фильма "Бриллиантовая рука" госпитализировали с инсультом

Актриса находится под наблюдением врачей в одной из московских больниц

сегодня, 13:50
Автор:

Любовь Блажко

Стало известно, что популярную советскую актрису Светлану Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с инсультом. Она лично подтвердила эту информацию, добавив, что ей уже давно нужно было пройти медицинское обследование. 

Звезду фильма "Бриллиантовая рука" госпитализировали с инсультом

Светлана Светличная. Фото: obozrevatel

Перед этим знаменитость почувствовала резкую головную боль и слабость в теле, поэтому вынуждена была вызвать скорую помощь. Напомним, что в мае этого года Светличной исполнилось 80 лет. 

"Да, это правда, хорошо, что госпитализировали, это надо было сделать давным-давно. Я чувствую себя не очень хорошо…Я поступила сюда только вчера, меня обследуют. Во всяком случае, жива-здорова", — рассказала Светлана о случившемся. 

Стоит отметить, что Светлана Светличная дебютировала в кино еще в 1959 году, когда снялась в фильме "Колыбельная" Михаила Калика. Но настоящая слава и любовь зрителей пришли к ней, когда она сыграла одну из главных ролей в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Затем актрису пригласили сняться в не менее известных советских фильмах: "Герой нашего времени", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя". 


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Источник: https://t.me/zvezdach_mag/2040
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