Звезду "Карточного домика" признали невиновным

Присяжные в лондонском суде признали актера Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах. Суд оправдал актера по девяти пунктам обвинения, которые касались домогательств в отношении четырех мужчин. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

Кевин Спейси

Перед вынесением вердикта жюри присяжных совещалось более 12 часов. Сам Кевин Спейси отреагировал на решение эмоционально. Услышав, что его оправдали по всем эпизодам, он расплакался. Спейси не признавал вину ни по одному из этих эпизодов, которые относятся к периоду 2001-2013 годов.

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Процесс в королевском суде Саутуорка в Лондоне продолжался почти месяц. Имена предполагаемых жертв не разглашались в целях соблюдения объективности процесса. Обвинения строились на эпизодах различной степени тяжести – от домогательств до сексуального насилия. Спейси во время дачи показаний заявил, что раздавлен обвинениями, которые выдвинули против него. Актер утверждал, что все действия между ним и обвинителями совершались по обоюдному согласию, а насилия в них не было. Процесс в Лондоне – третье дело против Кевина Спейса, дошедшее до суда. Первые два он также выиграл.

Как известно, первую статуэтку премии "Оскар" Спейси получил за роль Роджера "Болтуна" Кинта в детективе Брайана Сингера "Подозрительные лица". Второй статуэтки актёр был удостоен в 2000 году, после того как сыграл подверженного депрессии неудачника Лестера Бёрнема в "оскароносном" фильме Сэма Мендеса "Красота по-американски". Он также лауреат BAFTA (2000), "Золотой глобус" (2015), "Тони" (1991), номинант на премии "Эмми" (2008, 2013, 2014) и "Грэмми" (2006). Почётный командор (2010) и рыцарь-командор (2015) ордена Британской империи.

Разразившийся в 2017 году скандал с обвинениями в сексуальных домогательствах привёл к паузе в карьере Спейси. "Нетфликс" уволил Спейси из (вскоре закрытого) сериала "Карточный домик" и положил на полку уже отснятый фильм "Гор", сцены с его участием в фильме "Все деньги мира" были пересняты с Кристофером Пламмером. В ноябре 2021 года стало известно, что суд обязал актера заплатить 31 миллион долларов авторам сериала "Карточный домик" за скандал с домогательствами. Тогда Спейси признали виновным в нарушении контракта.

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