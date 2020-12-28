Звезду сериала «Моя прекрасная няня» госпитализировали с COVID-19

Сергей Жигунов (Фото: zhigunov_sergey / Instagram)

57-летний российский актер, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов заболел коронавирусом и сейчас находится в больнице. Об этом он сообщил подписчикам на своей странице в Instagram.

Знаменитый актер и продюсер написал, что не чувствует запахов и вкуса, так что этот Новый год будет самым необычным в его жизни.

"Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню", — написал Жигунов.

Также актер подчеркнул, что сейчас находится в госпитале, развернутом на базе "Ялтинской городской больницы". Он поблагодарил врачей, которые там работают и помогают ему стать на ноги, а также поздравил всех своих подписчиков с наступающими праздниками.

Поклонники звезды "Моей прекрасной няни" подбодрили его приятными комментариями: "Сергей, выздоравливайте! А запах мандаринов не измениться", "Скорейшего выздоровления!! Держитесь!", "Выздоравливайте! Крепкого вам здоровья!", "Пейте много воды и делайте дыхательную гимнастику!", — написали фолловеры.

Напомним, в больницу с коронавирусной инфекцией была госпитализирована известная российская актриса Алиса Фрейндлих, которая сыграла одну из главных ролей в фильме "Служебный роман". У 86-летней знаменитости обширное поражение легких.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известную 71-летнюю актрису Ирину Муравьеву, звезду фильма "Карнавал", госпитализировали с коронавирусной инфекцией. По данным телеканала Mash, актриса находится в состоянии средней тяжести.

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