Звезду сериала «Моя прекрасная няня» госпитализировали с COVID-19

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Светлана Шкурупий
Сергей Жигунов (Фото: zhigunov_sergey / Instagram)
57-летний российский актер, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов заболел коронавирусом и сейчас находится в больнице. Об этом он сообщил подписчикам на своей странице в Instagram.
Знаменитый актер и продюсер написал, что не чувствует запахов и вкуса, так что этот Новый год будет самым необычным в его жизни.
Также актер подчеркнул, что сейчас находится в госпитале, развернутом на базе "Ялтинской городской больницы". Он поблагодарил врачей, которые там работают и помогают ему стать на ноги, а также поздравил всех своих подписчиков с наступающими праздниками.
Поклонники звезды "Моей прекрасной няни" подбодрили его приятными комментариями: "Сергей, выздоравливайте! А запах мандаринов не измениться", "Скорейшего выздоровления!! Держитесь!", "Выздоравливайте! Крепкого вам здоровья!", "Пейте много воды и делайте дыхательную гимнастику!", — написали фолловеры.
Напомним, в больницу с коронавирусной инфекцией была госпитализирована известная российская актриса Алиса Фрейндлих, которая сыграла одну из главных ролей в фильме "Служебный роман". У 86-летней знаменитости обширное поражение легких.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известную 71-летнюю актрису Ирину Муравьеву, звезду фильма "Карнавал", госпитализировали с коронавирусной инфекцией. По данным телеканала Mash, актриса находится в состоянии средней тяжести.
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