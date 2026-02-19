Звезду "Уголовного чтива" нашли мертвым: через два месяца после смерти появились новые подробности

12 декабря 2025 года американский актер Питер Грин , известный по ролям в фильмах Маска и Уголовное чтиво , был найден мертвым в его квартире на Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке с видимыми повреждениями на теле. Артисту было 60 лет. О смерти сообщил менеджер актера Грегг Эдвардс .

Питер Грин (фото из открытых источников)

режиссера и актера Роба Райнера и его супруги Мишель Сингер Райнер. Тела супругов были найдены 14 декабря в их доме в престижном районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ и People со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 78-летний режиссер и его 68-летняя жена получили ножевые ранения. Полиция Лос-Анджелеса рассматривает дело как "очевидное убийство". Детали инцидента официально не раскрываются, следствие продолжается. Капитан полиции Лос-Анджелеса Майк Бленд подтвердил, что дело ведет подразделение по расследованию убийств и ограблений.

Пожарная служба Лос-Анджелеса также подтвердила, что медики прибыли по вызову в воскресенье днем, где и были обнаружены тела. Представитель семьи Райнеров в заявлении для СМИ попросил уважать конфиденциальность близких в этот сложный период.

