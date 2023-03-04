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Топ-7 звезд, чей уровень интеллекта вас удивит: от 130 и выше

Среди звезд кино есть люди с очень высокими показателями интеллекта. У большинства людей он составляет показатель около 100 баллов, однако есть известные певцы и актеры, у которых этот показатель 130 и выше.

сегодня, 20:30
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Автор:

Slava Kot

Звезды кино, певцы кажутся легкомысленными людьми, работающими в области развлечений. Однако оказалось, что некоторые актеры или исполнители имеют IQ гораздо выше, чем большинство человечества. Возможно, такие высокие показатели стали секретом их успеха в своих культурных секторах. О высоком интеллекте семи звезд рассказывает портал "Комментарии" со ссылкой на издание S tars Insider .

Топ-7 звезд, чей уровень интеллекта вас удивит: от 130 и выше

Звезды с высоким IQ. Фото из открытых источников


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Арнольд Шварценеггер — 135

Звезда Голливуда, известный своими большими мышцами, также имеет высокий показатель IQ, который составляет 135 баллов. Кроме заслуг в кино актер стал губернатором штата Калифорния и имеет степень по фитнесу в Университете Висконсин-Супериор.

Топ-7 звезд, чей уровень интеллекта вас удивит: от 130 и выше - фото 2

Шакира – 140

Колумбийская певица имеет коэффициент интеллекта — 140. Шакира владеет несколькими языками, включая испанский, французский, португальский и английский. Еще одна певица, имеющая IQ 140 баллов – это легенда поп-музыки – Мадонна.

Топ-7 звезд, чей уровень интеллекта вас удивит: от 130 и выше - фото 3

Натали Портман – 140

Американская актриса израильского происхождения, известная своими ролями в фильмах "Леон", "Черный лебедь" и "Звездные войны", имеет коэффициент интеллекта 140 баллов. Портман с детства вегетарианка, защищает права животных, знает пять языков и имеет степень психолога в Гарвардском университете.

Топ-7 звезд, чей уровень интеллекта вас удивит: от 130 и выше - фото 4

Мерил Стрип — 143

Железная леди кино – Мерил Стрип, также имеет интеллект выше среднего – 143. Актриса имеет несколько научных степеней, в том числе и Гарвардского университета.

Топ-7 звезд, чей уровень интеллекта вас удивит: от 130 и выше - фото 5

Шэрон Стоун — 154

Американская актриса, снискавшая международную славу за роль в фильме "Основной инстинкт", имеет IQ 154. Такой показатель делает ее еще одной талантливой актрисой, когда дело касается интеллекта. 154 балла также имеет звезда сериала "Друзья" Лиза Кудроу.

Топ-7 звезд, чей уровень интеллекта вас удивит: от 130 и выше - фото 6

Квентин Тарантино – 160

Легендарный американский режиссер, известный своими оригинальными фильмами и интересными диалогами, у них не имеет высшего образования, но это не помешало Квентину Тарантино иметь IQ на уровне 160.

Топ-7 звезд, чей уровень интеллекта вас удивит: от 130 и выше - фото 7

Ровен Аткинсон – 178

Настоящим гением среди звезд, который известен культовой ролью Мистера Бина, является Ровен Аткинсон. У актера коэффициент интеллекта достигает поразительную цифру – 178 баллов.

Топ-7 звезд, чей уровень интеллекта вас удивит: от 130 и выше - фото 8

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин наградил известного американского актера.

Также "Комментарии" писали о звезде OnlyFans Coconut Kitty, совершившей самоубийство.



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Источник: https://www.starsinsider.com/celebrity/509891/high-iq-meet-the-brightest-celebrities-in-the-world
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