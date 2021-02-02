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Американского актёра обвинили в каннибализме: экс-супруга прокомментировала скандал в Instagram

Девушка не может поверить в то, что произошло

сегодня, 17:04
Автор:

Мокрик Анастасия

Совсем недавно в социальной сети были обнародованы переписки американского актера Арми Хаммера с девушками, в которых он рассказывает о своей любви к вкусу крови и каннибальским наклонностям. В частности, его партнерше по БДСМ-практикам. Спустя месяц после скандала бывшая супруга Хаммера фотомодель Элизабет Чэмберс прокомментировала инцидент на своей странице в Instagram.

Американского актёра обвинили в каннибализме: экс-супруга прокомментировала скандал в Instagram

Бывшая жена обвиненного в каннибализме актера прокомментировала ситуацию - фото: из открытых источников

 

По словам девушки, когда она узнала о переписках и о том, что конкретно её бывший возлюбленный писал девушкам, то была просто потрясена. О таких наклонностях у Арми Элизабет никогда не знала и даже не догадывалась об их наличии.

Американского актёра обвинили в каннибализме: экс-супруга прокомментировала скандал в Instagram - фото 2


 

Также экс-супруга актера сообщила, что в течение нескольких недель она пыталась прийти в себя и осмыслить то, что произошло. К ней пришло осознание того, что когда они были женаты, она совершенно не знала, с кем живет. Вовсе не понимала, кто рядом с ней и что за мысли в голове у этого человека. Девушка отметила, что сейчас хочет найти в себе силы двигаться дальше и сосредоточиться на воспитании их общих детей.


 

Отметим, что в июле прошлого года актер развелся со своей супругой Элизабет. В браке супруги прожили целых десять лет. На данный момент они воспитывают трехлетнего сына и пятилетнюю дочь. К слову, после разгоревшегося вокруг Арми Хаммера скандала, ему пришлось отказаться от роли в фильме Shotgun Wedding, где он должен был сыграть вместе с известной актрисой и певицей Дженнифер Лопес. 


Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что известного американского репера и его жену обвиняют в изнасиловании девушек, а также о том, что легендарного рок-певца Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии.



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Источник: https://harpersbazaar.com.ua/stars/news/bivshaya-zhena-armi-hammera-vpervie-prokommentirovala-skandal-vokrug-perepisok-pro-bdsm-i-kannibalizm/
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