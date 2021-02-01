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Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии: кто и почему

Это уже не первое обвинение Мэрилина Мэнсона в насилии

сегодня, 18:07
Автор:

Вечканова Елена

Известная американская актриса, номинантка на премию "Грэмми" Эван Рейчел Вуд официально назвала своего бывшего жениха Мэрилина Мэнсона абьюзером. Пост с обвинениями и собственным признанием звезда опубликовала на личной странице в соцсети Instagram.

Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии: кто и почему

Вуд обвинила бывшего мужа Мэнсона в насилии. Коллаж "Комментариев"

По словам Вуд, Брайан Уорнер (настоящее имя рокера Мэнсона — ред.) годами издевался над ней всевозможными способами. При этом романтический интерес к девушке певец начал проявлять еще в ее подростковом возрасте.

"Он промывал мне мозги и манипулировал, заставляя подчиняться. Мне надоело жить в страхе возмездия, лжи и шантажа. Я хочу разоблачить этого опасного человека", — отметила звезда сериала "Мир дикого запада" в собственной публикации.

Также Эван Рейчел Вуд отчеркнула, что ее признание — некий вызов музыкальной индустрии, которая преподнесла Мэрилина Мэнсона к звездному статусу. Актриса надеется: правда, раскрыта ею, может спасти не одно женское жизни.

Кстати, Эван Рейчел Вуд снялась в одном из клипов Мэнсона еще в 2007 году. Это видео на песню "Heart-Shaped Glasses".

Стоит отметить, что Вуд и Мэнсон встречались почти почти три года с определенными перерывами. Сначала у них был двухлетний роман (2006-2008), после которого пара разошлась. Впрочем уже через год, в декабре 2009-го их отношения вновь вернулись на прежний уровень. По информации СМИ, зимой 2010 года Мэнсон предложил Вуд стать его женой, на что та согласилась. Впрочем свадьба так и не состоялась из не озвученных разногласий. На этот раз разрыв стал окончательным. Впрочем, судя по всему, даже десятилетие спустя Мэрилин Мэнсон продолжает мешать актрисе жить.

Ранее "Комментарии" сообщали, что американскому дизайнеру предъявлено обвинение в сексуальном насилии над мужчинами и трансгендерами.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CKvmsUmF1ho/?utm_source=ig_web_copy_link
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