Накачивали наркотиками и издевались: известного репера и его жену обвиняют в изнасиловании девушек

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Мокрик Анастасия
Американский рэпер, актёр и
продюсер хип-хоп-музыки, который известен миру под псевдонимом T.I. или T.I.P.,
подозревается вместе со своей супругой в изнасиловании более сотни девушек.
Рэпера T.I. и его жену обвиняют в изнасиловании - фото: Экспресс газета
О том, какие тайны хранит семья известного исполнителя, нью-йоркской ежедневной газете рассказала его бывшая подруга Сабрина. По её словам, более 100 женщин связались с ней и сообщили о сексуальных домогательствах со стороны репера и его жены Тайни. Однако T.I. и его супруга отвергли все обвинения, выдвинутые против них.
По словам жертв,
рэпер вместе с Тайни заманивали девушек на вечеринку, затем накачивали
наркотиками, а после того, как те были почти без сознания, издевались над ними,
били и насиловали. Только лишь за одну ночь таких девушек могло быть больше 30.
Сама же Сабрина призналась, что окончательно перестала общаться с семьей знаменитости после её конфликта с T.I., произошедшем еще в 2009 году. Тогда, по словам девушки, в ходе ссоры он начал угрожать ей пистолетом. Это стало последней каплей и больше она не общалась с репером и его супругой.
Бывшая подруга семьи также заявила, что намерена довести дело до конца и наказать эту семью за то, что они совершали с девушками. Она отметила, что возможно будет подан коллективный иск в суд против репера и его жены.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что американского рок-певца Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии, а также о том, что звезда известного сериала рассказала о сексуальных домогательствах режиссёра.
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