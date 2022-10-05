Американская киноактриса рассказала об ужасном поведении своего бывшего мужа Брэда Пита во время слушаний в суде 4 октября и раскрыла новые подробности об их отношениях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Анджелина Джоли обвинила в суде своего бывшего мужа Брэда Питта в насилии. Фото с открытых источников

В лос-анджелесском суде Джоли утверждает, что Брэд Питт хотел ограничить ее права в продаже французской винодельни, принадлежавшей бывшей звездной паре. Между парой существовало соглашение, которое запрещало Анджелине Джоли публично высказываться относительно эмоциональной и физической травли со стороны Брэда Питта актрисы и их детей.

В заявлении голливудская актриса описывает ужасающий эпизод в самолете, произошедшем в 2016 году. По сообщению Анджелины Джоли, ее бывший муж схватил ее за голову, а затем толкнул актрису в стену. Также Джоли рассказывает о физическом насилии над их детьми. По ее словам Брэд Питт душил одного ребенка, а другого ударил по лицу.

Адвокаты Питта не ответили на такие заявления Джоли, а обвинили ее в нарушении договора по винодельческой Chateau Miraval. По словам адвокатов Брэда Питта, Джоли не имела права продавать ее без согласия бывшего мужа.

Джоли на такие обвинения ответила, что такого соглашения не было между ними. Кроме того, американка сообщила, что преступлением занимались ФБР, которые решили не открывать дело.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о слитых в сеть фото побоев Анджелины Джоли, фигурировавших в деле ФБР.

Также "Комментарии" писали о скандальном таянии другой звездной пары — певицы Шакиры и футболиста Жерар Пике.

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