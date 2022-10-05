logo

BTC/USD

20185.65

ETH/USD

1354.01

LTC/USD

54.99

USD/UAH

40.70

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал Анджелина Джоли обвинила в суде своего бывшего мужа Брэда Питта в насилии
commentss НОВОСТИ Все новости

Анджелина Джоли обвинила в суде своего бывшего мужа Брэда Питта в насилии

Стали известны новые подробности скандала между звездными супругами.

сегодня, 06:05
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Американская киноактриса рассказала об ужасном поведении своего бывшего мужа Брэда Пита во время слушаний в суде 4 октября и раскрыла новые подробности об их отношениях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Анджелина Джоли обвинила в суде своего бывшего мужа Брэда Питта в насилии

Анджелина Джоли обвинила в суде своего бывшего мужа Брэда Питта в насилии. Фото с открытых источников

В лос-анджелесском суде Джоли утверждает, что Брэд Питт хотел ограничить ее права в продаже французской винодельни, принадлежавшей бывшей звездной паре. Между парой существовало соглашение, которое запрещало Анджелине Джоли публично высказываться относительно эмоциональной и физической травли со стороны Брэда Питта актрисы и их детей.

В заявлении голливудская актриса описывает ужасающий эпизод в самолете, произошедшем в 2016 году. По сообщению Анджелины Джоли, ее бывший муж схватил ее за голову, а затем толкнул актрису в стену. Также Джоли рассказывает о физическом насилии над их детьми. По ее словам Брэд Питт душил одного ребенка, а другого ударил по лицу.

Адвокаты Питта не ответили на такие заявления Джоли, а обвинили ее в нарушении договора по винодельческой Chateau Miraval. По словам адвокатов Брэда Питта, Джоли не имела права продавать ее без согласия бывшего мужа.

Джоли на такие обвинения ответила, что такого соглашения не было между ними. Кроме того, американка сообщила, что преступлением занимались ФБР, которые решили не открывать дело.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о слитых в сеть фото побоев Анджелины Джоли, фигурировавших в деле ФБР.

Также "Комментарии" писали о скандальном таянии другой звездной пары — певицы Шакиры и футболиста Жерар Пике.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/us/angelina-jolie-accuses-ex-husband-brad-pitt-abuse-court-filing-2022-10-04/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!