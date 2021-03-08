Армения отменила свое участие в Евровидении 2021

Армянская телекомпания AMPTV, которая занимается вопросами участия Армении в Евровидении, заявила об отзыве заявки на участие в конкурсе. Об этом говорится в сообщении Общественного телевидения Армении в Facebook.

Евровидение 2021 (фото из открытых источников)

Официальной причиной стало то, что "сроки на подготовку конкурсанта оказались весьма сжатыми". Кроме этого, компания ссылается на "другие объективные причины", которые повлияли на принятие руководством столь радикального решения.

Наблюдатели тут же связали отказ от участия в музыкальном конкурсе со сложной аполитической ситуацией в стране – протестами с требованием об отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал мирные соглашения с Азербайджаном после того, как между странами разгорелся конфликт из-за Нагорного Карабаха. Из-за постоянных акций протеста в Армении участие в Евровидении перестало быть первоочередной задачей.

Напомним, на музыкальном отборе в Роттердаме выступит The Roop. В финале национального отбора он получил больше всего голосов зрителей и жюри. Прогнозы букмекеров Eurovisionworld пророчат победу на конкурсе 2021 именно Литве, которая на данный момент находится в фаворитах международных обозревателей.

The Roop – рок-группа из Вильнюса, состоящая из трех музыкантов. Команда имеет огромный опыт выступлений на сценических площадках Литвы и в международных шоу. Группа была претендентом на выступление на Евровидении в минувшем году, однако конкурс был отменен из-за пандемии. В нынешнем году литовские музыканты намерены наверстать упущенное и добиться признания на главной сцене Европы. Напомним, как мы сообщали ранее, в прошлом году российский телеканал "Первый" остановил свой выбор исполнителей для выдвижения на Евровидение 2020 на специфической группе Little Big, которая вызывает самые разные эмоции у слушателей и зрителей, но при этом создает вирусные треки. Об этом сообщили на официальном сайте Евровидения. Песню от России для конкурса должны выбрать уже совсем скоро , ведь срок подачи заявок заканчивается в понедельник, 9 марта. Группу основал Илья Прусикин в 2013 году в Санкт-Петербурге. В коллективе также состоят Софья Таюрская, Сергей Макаров и Антон Лиссов.

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