logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал Блогерша Ева Мишалова прервала молчание после смерти Игоря Комарова: щемящее послание в сети
commentss НОВОСТИ Все новости

Блогерша Ева Мишалова прервала молчание после смерти Игоря Комарова: щемящее послание в сети

«Моя жизнь, я тебя люблю»: избранница погибшего на Бали украинца опубликовала первое обращение к нему

6 марта 2026, 01:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Блогерша Ева Мишалова впервые публично отреагировала на гибель своего партнера Игоря Комарова, ставшего жертвой жестокого преступления на Бали. Находившаяся рядом с ним в момент нападения девушка выразила свою боль в соцсетях, обращаясь к любимому, будто он все еще может ее услышать.

Блогерша Ева Мишалова прервала молчание после смерти Игоря Комарова: щемящее послание в сети

Ева Мишалова. Фто из открытых источников

"Я точно знаю ты это увидишь. Моя жизнь, я тебя люблю", — написала Ева в своем первом обращении после трагедии.

Блогерша Ева Мишалова прервала молчание после смерти Игоря Комарова: щемящее послание в сети - фото 2

В то же время, стали известны шокирующие результаты расследования индонезийских властей. Правоохранители официально идентифицировали личность погибшего и воспроизвели хронологию похищения.

"Найденные на Бали расчлененные останки принадлежат украинцу Игорю Комарову. Индонезийская полиция подтвердила ДНК", — сообщают СМИ со ссылкой на официальные отчеты.

Следствие установило, что Комарова похитили 15 февраля в районе Джимбарана. Доказательства, найденные с поличным, подтверждают версию о насильственном содержании: следы крови на вилле и в автомобиле Toyota Avanza принадлежат именно жертве. Камеры наблюдения зафиксировали перемещение автомобиля и двух мотоциклов между округами Табанан и Бадунг в день исчезновения.

Сейчас по делу есть первые результаты: один подозреваемый уже задержан, однако основная группа злоумышленников скрывается. Еще шесть иностранцев официально объявлены в розыск по каналам Интерпола.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская блогерша и ведущая Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, была госпитализирована после родов и находится в онкологической реанимации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости