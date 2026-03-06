Блогерша Ева Мишалова прервала молчание после смерти Игоря Комарова: щемящее послание в сети

Блогерша Ева Мишалова впервые публично отреагировала на гибель своего партнера Игоря Комарова, ставшего жертвой жестокого преступления на Бали. Находившаяся рядом с ним в момент нападения девушка выразила свою боль в соцсетях, обращаясь к любимому, будто он все еще может ее услышать.

Ева Мишалова. Фто из открытых источников

"Я точно знаю ты это увидишь. Моя жизнь, я тебя люблю", — написала Ева в своем первом обращении после трагедии.

В то же время, стали известны шокирующие результаты расследования индонезийских властей. Правоохранители официально идентифицировали личность погибшего и воспроизвели хронологию похищения.

"Найденные на Бали расчлененные останки принадлежат украинцу Игорю Комарову. Индонезийская полиция подтвердила ДНК", — сообщают СМИ со ссылкой на официальные отчеты.

Следствие установило, что Комарова похитили 15 февраля в районе Джимбарана. Доказательства, найденные с поличным, подтверждают версию о насильственном содержании: следы крови на вилле и в автомобиле Toyota Avanza принадлежат именно жертве. Камеры наблюдения зафиксировали перемещение автомобиля и двух мотоциклов между округами Табанан и Бадунг в день исчезновения.

Сейчас по делу есть первые результаты: один подозреваемый уже задержан, однако основная группа злоумышленников скрывается. Еще шесть иностранцев официально объявлены в розыск по каналам Интерпола.

