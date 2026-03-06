Блогерка Єва Мішалова перервала мовчання після смерті Ігоря Комарова: щемливе послання у мережі

Блогерка Єва Мішалова вперше публічно відреагувала на загибель свого партнера Ігоря Комарова, який став жертвою жорстокого злочину на Балі. Дівчина, яка перебувала поруч із ним у момент нападу, висловила свій біль у соцмережах, звертаючись до коханого, ніби він усе ще може її почути.

Єва Мішалова. Фото з відкритих джерел

"Я точно знаю ти це побачиш. Моя жизнь, я тебя люблю", — написала Єва у своєму першому зверненні після трагедії.

Водночас стали відомі шокуючі результати розслідування індонезійської влади. Правоохоронці офіційно ідентифікували особу загиблого та відтворили хронологію викрадення.

"Знайдені на Балі розчленовані рештки належать українцю Ігорю Комарову. Індонезійська поліція підтвердила ДНК", — повідомляють медіа з посиланням на офіційні звіти.

Слідство встановило, що Комарова викрали 15 лютого в районі Джимбаран. Докази, знайдені на місці злочину, підтверджують версію про насильницьке утримання: сліди крові на віллі та в автомобілі Toyota Avanza належать саме жертві. Камери спостереження зафіксували переміщення автівки та двох мотоциклів між округами Табанан і Бадунг у день зникнення.

Наразі у справі є перші результати: одного підозрюваного вже затримано, проте основна група зловмисників переховується. Ще шестеро іноземців офіційно оголошені в розшук через канали Інтерполу.

