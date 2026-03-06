logo_ukra

Головна Новини Зірки скандал Блогерка Єва Мішалова перервала мовчання після смерті Ігоря Комарова: щемливе послання у мережі
commentss НОВИНИ Всі новини

Блогерка Єва Мішалова перервала мовчання після смерті Ігоря Комарова: щемливе послання у мережі

«Моє життя, я тебе люблю»: обраниця загиблого на Балі українця опублікувала перше звернення до нього

6 березня 2026, 01:17
Блогерка Єва Мішалова вперше публічно відреагувала на загибель свого партнера Ігоря Комарова, який став жертвою жорстокого злочину на Балі. Дівчина, яка перебувала поруч із ним у момент нападу, висловила свій біль у соцмережах, звертаючись до коханого, ніби він усе ще може її почути.

Блогерка Єва Мішалова перервала мовчання після смерті Ігоря Комарова: щемливе послання у мережі

Єва Мішалова. Фото з відкритих джерел

"Я точно знаю ти це побачиш. Моя жизнь, я тебя люблю", — написала Єва у своєму першому зверненні після трагедії.

Блогерка Єва Мішалова перервала мовчання після смерті Ігоря Комарова: щемливе послання у мережі - фото 2

                                                                                                                           

Водночас стали відомі шокуючі результати розслідування індонезійської влади. Правоохоронці офіційно ідентифікували особу загиблого та відтворили хронологію викрадення.

"Знайдені на Балі розчленовані рештки належать українцю Ігорю Комарову. Індонезійська поліція підтвердила ДНК", — повідомляють медіа з посиланням на офіційні звіти.

Слідство встановило, що Комарова викрали 15 лютого в районі Джимбаран. Докази, знайдені на місці злочину, підтверджують версію про насильницьке утримання: сліди крові на віллі та в автомобілі Toyota Avanza належать саме жертві. Камери спостереження зафіксували переміщення автівки та двох мотоциклів між округами Табанан і Бадунг у день зникнення.

Наразі у справі є перші результати: одного підозрюваного вже затримано, проте основна група зловмисників переховується. Ще шестеро іноземців офіційно оголошені в розшук через канали Інтерполу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська блогерка та ведуча Валерія Чекаліна, більш відома під псевдонімом Лерчек, була госпіталізована після пологів і нині перебуває в онкологічній реанімації.



