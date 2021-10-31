Болдуин прокомментировал смертельный инцидента на сьемках фильма "Ржавчина"

Голливудский актер Алек Болдуин впервые после инцидента на съемочной площадке фильма "Ржавчина" дал комментарий журналистам. Сам актер в шоке и уверяет, что это случайность. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на NY Post

Алек Болдуин возле полицейского участка - Фото: REUTERS

"Да на съемочной площадке случается разное, но "ничего подобного". Когда произошло это ужасное событие, мы были очень слаженной командой, которая снимала фильм", — заявил Болдуин.

Также журналистам NY Post голливудская звезда сообщил, что активно поддерживает семью погибшей Галины. У сорокадвухлетней женщины остались муж и девятилетняя дочь. По словам актера, Галина была его другом, что особенно тяжело.

" Мы очень волнуемся за семью Галины", — добавляет Болдуин.

Кроме того, актер всячески поддерживает усилия по ограничению огнестрельного оружия на съемочной площадке.



Больше, по словам знаменитости, ему рекомендовано не говорить ничего по этому делу. Рекомендации такого характера поступили из офиса шерифа. Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования. Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы предоставить необходимую консульскую и правовую помощь. Представители продюсерской компании Rust Movies Productions LLC, занимавшейся производством фильма сообщили, что съемки приостановлены на неопределенный срок и все сотрудники, весь актерский состав и съемочная группа всеми силами способствуют расследованию. Хотя многим после трагических событий потребовалась помощь психологов.

Напомним, что актер Алек Болдуин случайно, из реквизитного оружия, подстрелил двух человек. Режиссера картины Джоэля Соуза и оператора-постановщика, украинку Галину Хатчинс. Последняя погибла, несмотря на оказанную помощь. Сразу же после инцидента Хатчинс, которая можно сказать только начала свой путь в серьезном кино, была вертолетом доставлена в больницу города Альбукерке. Однако врачи ничего не могли сделать, только констатировать смерть.









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