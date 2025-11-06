Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли: за что требует 35 миллионов долларов

Голливудская сага между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли продолжается даже после их официального развода. Актер подал новый иск против бывшей жены, требуя компенсации в размере 35 миллионов долларов. Причиной конфликта стала винодельня Chateau Miraval, которую пара когда-то приобрела во Франции.

Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли. Фото из открытых источников

Питт и Джоли развелись еще в 2016 году, однако юридические споры между ними продолжаются уже почти 10 лет. Проблемным вопросом стала их общая собственность во Франции, а именно винодельня Miraval, известная своими розовыми винами.

По словам Питта, Джоли нарушила их договоренность, продав свою долю бизнеса третьей стороне без его согласия. Именно это стало основанием для нового иска, в котором актер требует возместить финансовый ущерб, оцененный в 35 миллионов долларов.

Как следует из судебных документов, к делу были приобщены частные электронные письма, пролившие свет на позиции обеих сторон. Юристы Джоли заявили, что Питт "сам создал обременительную ситуацию" и должен нести расходы на предоставление доказательств относительно якобы нанесенного ущерба.

Команда актрисы также обвинила Питта в сокрытии документов, которые могли бы объяснить, почему он требовал заключения четырехлетнего договора о неразглашении. По словам адвокатов, этот документ якобы связан с "личными нарушениями" Питта, которые он не хочет раскрывать.

Со своей стороны, представители Брэда Питта утверждают, что Джоли отрицала существование договоренности, по которой ни один из них не имел права продавать долю в винодельне без взаимного согласия.

Адвокат Анджелины Джоли Пол Мерфи в комментарии журнала PEOPLE заявил, что ожидает нового судебного заседания.

"Этот иск является еще одним проявлением многолетних усилий господина Питта по преследованию и контролю над Анджелиной. Мы с нетерпением ждем будущего слушания", — сказал Мерфи.

Следующее публичное заседание по делу запланировано на 17 декабря.

