Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі: за що вимагає 35 мільйонів доларів

Голлівудська сага між Бредом Піттом і Анджеліною Джолі продовжується навіть після їхнього офіційного розлучення. Актор подав новий позов проти колишньої дружини, вимагаючи компенсацію у розмірі 35 мільйонів доларів. Причиною конфлікту стала виноробня Chateau Miraval, яку пара колись придбала разом у Франції.

Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі. Фото з відкритих джерел

Пітт і Джолі розлучилися ще у 2016 році, однак юридичні суперечки між ними тривають уже майже 10 років. Проблемним питанням стала їхня спільна власність у Франції, а саме виноробня Miraval, відома своїми рожевими винами.

За словами Пітта, Джолі порушила їхню домовленість, коли продала свою частку бізнесу третій стороні без його згоди. Саме це стало підставою для нового позову, у якому актор вимагає відшкодувати фінансові збитки, оцінені у 35 мільйонів доларів.

Як випливає з судових документів, до справи були долучені приватні електронні листи, які пролили світло на позиції обох сторін. Юристи Джолі заявили, що Пітт "сам створив обтяжливу ситуацію" і має нести витрати на надання доказів щодо нібито завданих збитків.

Команда актриси також звинуватила Пітта у приховуванні документів, які могли б пояснити, чому він вимагав підписання чотирирічного договору про нерозголошення. За словами адвокатів, цей документ нібито пов’язаний із "особистими порушеннями" Пітта, які він не хоче розкривати.

Зі свого боку, представники Бреда Пітта стверджують, що Джолі заперечила існування домовленості, за якою жоден з них не мав права продавати частку у виноробні без взаємної згоди.

Адвокат Анджеліни Джолі Пол Мерфі у коментарі журналу PEOPLE заявив, що очікує нового судового засідання.

"Цей позов є ще одним проявом багаторічних зусиль пана Пітта щодо переслідування та контролю над Анджеліною. Ми з нетерпінням чекаємо на майбутнє слухання", — сказав Мерфі.

Наступне публічне засідання у справі заплановано на 17 грудня.

