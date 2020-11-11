Бритни Спирс проиграла суд против отца

Американский суд отказал Бритни Спирс отстранить ее отца от роли опекуна.



Фото: 24 Канал

Джейми Спирс исполнял обязанности опекуна своей дочери на протяжении последних 12 лет из-за проблем певицы с психическим здоровьем в прошлом. Адвокат Джейми Спирса настаивает, что отец певицы действует только в ее интересах.

Защита певицы в суде заявляет, что Бритни Спирс боится своего отца и категорически отказывается возвращаться к сценической деятельности, пока он контролирует все аспекты ее жизни.

Адвокат Бритни Сэмюэл Ингэм заявил, что у отца и дочери давно нет рабочих отношений и они не контактируют в жизни. В свою очередь адвокаты Джейми Спирса отрицали этот факт.

Сообщается, что певица, начиная с 2008 года, не имеет права самостоятельно контролировать собственные финансы и выносить личные решения. Поэтому без разрешения опекуна она не может приглашать посетителей, принимать решения о замужестве, посещать врача.

Обычно такие условия опекунства имеют частично недееспособные люди, которые имеют серьезные психические расстройства или серьезно больны. Однако это противоречит результатам работоспособности певицы. Ведь за последние 12 лет под Спирс выпустила четыре музыкальных альбома и получила постоянный контракт в Лас-Вегасе. За этот период Бритни заработала 140 млн долларов США, выпустила собственный парфюм и выступала в качестве судьи на талант-шоу.

Неудивительно, что поклонники певицы начали что-то подозревать. Фанаты основали кампанию #FreeBritney (Свободу Бритни), чтобы привлечь внимание к проблеме. Более 100 тысяч человек подписали петицию в Белый Дом с требованием отозвать право на опекунство и вернуть певице право выбирать себе защиту в суде.

Однако не все так печально как может показаться. В суде выполнили одну просьбу Бритни Спирс и назначили компанию Bessemer Trust соопекуном знаменитости.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Джонни Депп проиграл в суде бывшей жене.





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