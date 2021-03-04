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Букингемский дворец начал расследование жалоб подчиненных на Меган Маркл

Представители герцогини отвергли данные обвинения

сегодня, 01:41
Автор:

Ольга Чародий

Британский королевский двор проведет расследование предполагаемых случаев издевательского отношения герцогини Сассекской американки Меган Маркл к собственным подчиненным, о которых сообщала газета The Times. Это произошло после того, как издание сообщило, что два сотрудника Кенсингтонского дворца из команды герцогини Сассекской были вынуждены уволиться в 2018 году из-за оказываемого на них с ее стороны "невыносимого давления".

Букингемский дворец начал расследование жалоб подчиненных на Меган Маркл

Меган Маркл (фото из открытых источников)

Меган Маркл заявила, что она сама является жертвой буллинга и обвинила Букингемский дворец в организации клеветнической кампании против нее. По словам представителей герцогини, дворец якобы использовал газету  "для распространения совершенно ложной информации" накануне интервью, которое Меган и принц Гарри дали Опре Уинфри и которое должно выйти в эфир 7 марта.

"Мы несомненно очень обеспокоены прозвучавшими в The Times утверждениями о заявлениях, сделанных бывшим сотрудником герцога и герцогини Сассекских. Соответственно, наша команда, занимающаяся кадрами, рассмотрит обстоятельства, описанные в статье. Задействованные сотрудники, включая тех, кто покинул дворец, будут приглашены принять в этом участие, чтобы посмотреть, можно ли извлечь уроки" -  говорится в заявлении.

 Напомним, герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган (Маркл) ожидают второго ребенка. Информацию о беременности подтвердила пресс-секретарь супругов. Пресс-секретарь отметила, что у полуторагодовалого Арчи появится младший брат или сестра. Это объявление было сделано почти через 37 лет после того, как Принц Чарльз и принцесса Диана объявили, что ждут второго ребенка – принца Гарри. Источник, близкий к Гарри и Меган, отметил, что пара рассказала своим семьям раньше, чем обнародовать эту новость публично в воскресенье, 14 февраля.


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Источник: The Times
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