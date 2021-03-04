Букингемский дворец начал расследование жалоб подчиненных на Меган Маркл

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Ольга Чародий
Британский королевский двор проведет расследование предполагаемых случаев издевательского отношения герцогини Сассекской американки Меган Маркл к собственным подчиненным, о которых сообщала газета The Times. Это произошло после того, как издание сообщило, что два сотрудника Кенсингтонского дворца из команды герцогини Сассекской были вынуждены уволиться в 2018 году из-за оказываемого на них с ее стороны "невыносимого давления".
Меган Маркл (фото из открытых источников)
Меган Маркл
заявила, что она сама является жертвой буллинга и обвинила Букингемский дворец
в организации клеветнической кампании против нее. По словам представителей
герцогини, дворец якобы использовал газету "для распространения совершенно ложной
информации" накануне интервью, которое Меган и принц Гарри дали Опре Уинфри и
которое должно выйти в эфир 7 марта.
Напомним, герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган (Маркл) ожидают второго ребенка. Информацию о беременности подтвердила пресс-секретарь супругов. Пресс-секретарь отметила, что у полуторагодовалого Арчи появится младший брат или сестра. Это объявление было сделано почти через 37 лет после того, как Принц Чарльз и принцесса Диана объявили, что ждут второго ребенка – принца Гарри. Источник, близкий к Гарри и Меган, отметил, что пара рассказала своим семьям раньше, чем обнародовать эту новость публично в воскресенье, 14 февраля.
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