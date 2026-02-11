Министерство культуры Украины официально обратилось в СБУ с просьбой проверить информацию о возможной причастности музыканта Петра Черного к незаконному вывозу мужчин за границу. Поводом послужило расследование журналистов Bihus.info, которые сообщили, что под видом участников команды артиста мужчины выезжают якобы для "дачи благотворительных концертов", но потом не возвращаются.

Дело «беглых музыкантов»: Минкульт просит СБУ проверить деятельность Петра Черного

Согласно данным расследования, в течение 2025 года Черный мог таким образом вывезти в Испанию пять человек. Один из мужчин рассказал, что "эта услуга стоила ему $5 тыс.". В ответ на запрос активиста Святослава Литинского ведомство сообщило, что "Минкульт прекратил рассмотрение вопроса о пересечении государственной границы Украины на выезд всем лицам, указанным в статье".

Также в министерстве уточнили, что Черный "не народный артист, как он себя называет". Выдача разрешений на выезд самому певцу полностью прекращена.

На обнародованную информацию уже отреагировали расследователи на странице Bihus.info в Facebook: "Концерты" Петра Черного за границей – все. Ну что ж, недолго музыка играла. Следим дальше". Министерство продолжает ожидать результатов проверки со стороны правоохранительных органов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что журналисты Bihus.Info провели расследование по выезду мужчин призывного возраста за границу под видом музыкантов сопровождения артиста Петра Черного. По данным расследователей, в течение 2025 года таким образом страну могли покинуть по меньшей мере пять человек.