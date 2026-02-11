logo_ukra

Справа «музикантів»-утікачів: Мінкульт просить СБУ перевірити діяльність Петра Чорного

П’ятеро «колег» за $5 тисяч: журналісти Bihus.info викрили ймовірну схему вивозу чоловіків під виглядом артистів

11 лютого 2026, 19:51
Автор:
Недилько Ксения

Міністерство культури України офіційно звернулося до СБУ з проханням перевірити інформацію щодо можливої причетності музиканта Петра Чорного до незаконного вивозу чоловіків за кордон. Приводом стало розслідування журналістів Bihus.info, які повідомили, що під виглядом учасників команди артиста чоловіки виїжджають нібито для "дачі благотворительних концертів", але потім не повертаються.

Справа «музикантів»-утікачів: Мінкульт просить СБУ перевірити діяльність Петра Чорного

Згідно з даними розслідування, протягом 2025 року Чорний міг у такий спосіб вивезти до Іспанії п'ятьох осіб. Один із чоловіків розповів, що "ця послуга коштувала йому $5 тис.". У відповідь на запит активіста Святослава Літинського відомство повідомило, що наразі "Мінкульт припинив розгляд питання щодо перетину державного кордону України на виїзд усім особам, указаним у статті".

Також у міністерстві уточнили, що Чорний "не є народним артистом, як він себе називає". Наразі видачу дозволів на виїзд самому співаку повністю припинено.

На оприлюднену інформацію вже відреагували розслідувачі на сторінці Bihus.info у Facebook: ""Концерти" Петра Чорного за кордоном – все. Ну що ж, недовго музика грала. Стежимо далі". Міністерство продовжує очікувати на результати перевірки з боку правоохоронних органів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що журналісти Bihus.Info провели розслідування щодо виїзду чоловіків призовного віку за кордон під виглядом музикантів супроводу артиста Петра Чорного. За даними розслідувачів, протягом 2025 року таким чином країну могли залишити щонайменше п'ятеро осіб.                                                           



