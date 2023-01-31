Этого никто не ожидал: известный рэпер напал на фанатку (ВИДЕО)



















Скандальный американский рэпер уже неоднократно оказывался в самом эпицентре громких скандалов.

Нападение на фанатку/ Иллюстрационное фото

Так, сообщается, что 45-летний продюсер, дизайнер и рэпер Канье Уэст неадекватно отреагировал на женщину, которая решила сфотографировать звезду на камеру своего мобильного телефона. Фанатка начала снимать рэпера, когда тот забирал свою дочь по имени Норт с баскетбольного матча.

Уэст увидел, что его пытаются сфотографировать, вышел из автомобиля и начал кричать на женщину. После этого он попросту вырвал у нее из рук мобильный телефон и с силой бросил его на проезжую часть, при этом разбив гаджет.





Канье кричал, что никто не имеет права вторгаться в его личную жизнь и снимать его во время обычной прогулки с дочерью, однако женщина возразила рэперу и сказала, что он "большая знаменитость" и именно поэтому она хочет заполучить его фотографию.

В конечном итоге рэпер разбил телефон и попытался уехать, однако здесь же оказались папарацци, которые зафиксировали инцидент на свои камеры и вызвали копов. На звезду завели уголовное дело и теперь он находится под следствием.

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