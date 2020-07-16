Фекалии в постели и отрезанный палец: Джонни Депп рассказал шокирующие подробности семейной жизни

Высокий суд Англии и Уэльса рассматривает иск голливудского актера Джонни Деппа против компании News Group Newspapers. Последняя является собственником таблоида Sun, который два года назад обвинил звезду в избиении супруги - актрисы Эмбер Херд. Служители Фемиды на протяжении 4 дней слушали версии Джонни и Эмбер, которая выступает свидетелем. В результате на поверхность всплыли шокирующие подробности совместной жизни теперь уже бывших супругов, - сообщает BBC.

Поженились актеры в 2015-м, однако их брак завершился уже через 15 месяцев. Эмбер говорит, что звезда “Пиратов Карибского моря” то и дело был пьян или под действием наркотиков, и она подвергалась домашнему насилию. Об этом и написал таблоид, однако актер категорически опроверг слова экс-супруги, обвинив в аморальном поведении ее саму.

Так, по словам Джонни Деппа, Эмбер Херд изменяла ему в их постели, а однажды даже испражнилась в кровати. Фекалии обнаружила домработница и прислала актеру фотографии, которые, по его словам, супруга назвала “пранком”. Кроме того, Депп вспомнил, как Эмбер бросила в него бутылкой, в результате чего он остался без кончика пальца. Херд, в свою очередь, рассказывает, как Депп таскал ее за волосы и разбил глаз, швырнув в лицо мобильным телефоном.





По предварительным данным, судебные распри продлятся еще три недели. В защиту Джонни Деппа выступит его бывшая жена Ванесса Паради и экс-возлюбленная Вайнона Райдер, которые уверяют: актер ни разу не поднимал на них руку.

Напомним, звезда "Пиратов" и "Туриста" Джонни Депп ранее заявил, что давал своей 13-летней дочери попробовать марихуану, чтобы уберечь ее от наркотиков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!