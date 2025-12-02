"Фортеця Бахмут, короче": Марьяна Безуглая привязала развод Тараса и Елены Тополь к отставке Ермака — и разожгла новую волну скандала

Продолжительный публичный конфликт между народной депутатом Марьяной Безуглой и лидером группы "Антитела", военнослужащим Тарасом Тополеем, снова обострился — на фоне новости о разводе Тараса и Елены Тополь. О расторжении брака стало известно совсем недавно, а Безугла сразу связала это событие с политическими изменениями во власти.

Марьяна Безуглая и Тарас Тополя вновь оказались в эпицентре громкого публичного конфликта, который теперь затронул и личную жизнь музыканта.

Противостояние между ними продолжается уже больше года и сопровождается громкими заявлениями, обвинениями и возмущением общества.

Марьяна Безугла неоднократно публично заявляла, что служба Тараса Тополя в Вооруженных силах Украины "была фейковой" и якобы существовала "для картинки, интервью и заказных песен". По ее мнению, артист "игнорировал реальную ситуацию" на фронте, в частности в Бахмуте.

Скандал разразился с новой силой после того, как в июне 2025 года жилье Тополя пострадало от российских обстрелов Киева. Безуглая назвала это "кармой", что повлекло за собой беспрецедентное общественное осуждение.

Тарас Тополь ответил жестко: обвинил нардепку в клевете и организовал символический сбор средств "на психиатрическую помощь" для нее. Люди задонатили более полумиллиона гривен, но Безугла отказалась принимать деньги — и Тополь направил их в поддержку детей погибших бойцов 130-го батальона ТРО.

В августе 2025 года Тарас Тополь объявил, что подал в суд на Марьяну Безуглу с требованием защитить свою честь и достоинство.

Безуглая ответила встречным иском, заявив о "мошенничестве" со стороны Тополя и пообещав инициировать депутатский запрос относительно подробностей его службы.

Конфликт официально перешел в судебную плоскость — и перспективы его завершения пока не видны.

После объявления о разрыве супругов Тараса и Елены Тополь нардепка опубликовала новое сообщение, в котором приплела развод к политическим процессам.

В своем Facebook Безугла написала:

"Как только Андрея Ермака уволили, любимец ОП ряжен в военную форму певец Тарас Тополя разводится. Совпадение?"

Далее она предположила, что это может быть связано с "денежными схемами", "кэшем", "темниками" или деятельностью "прачечной Миндича". Также Безугла задела Елену Тополь, намекнув, что она "терпела" во время конфликтов.

В конце своего поста она снова обратилась к Тарасу Тополе, в частности заявив:

"Тебе на психолога собрать у людей, Тарас? Но я таким мошенничеством не занимаюсь. Кстати, как ты деньги потратил, "герой"? „Крепость Бахмут“, короче".

Стороны продолжают обмениваться публичными обвинениями и конфликт все больше напоминает затяжную войну двух высокозаметных публичных фигур. Судебные процессы продолжаются, а социальные сети взрываются каждый раз, как одна из сторон делает новое заявление.

Окончательной развязки пока не видно — и скандал, похоже, только набирает обороты.

