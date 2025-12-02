"Фортеця Бахмут, коротше": Мар’яна Безугла прив’язала розлучення Тараса й Олени Тополь до відставки Єрмака — і розпалила нову хвилю скандалу

Тривалий публічний конфлікт між народною депутаткою Мар’яною Безуглою та лідером гурту "Антитіла", військовослужбовцем Тарасом Тополею, знову загострився — цього разу на тлі новини про розлучення Тараса та Олени Тополь. Про розірвання шлюбу стало відомо зовсім нещодавно, а Безугла одразу пов’язала цю подію з політичними змінами у владі.

Мар’яна Безугла та Тарас Тополя знову опинилися в центрі гучного публічного скандалу, який тепер торкнувся й особистого життя артиста.

Протистояння між ними триває вже понад рік і супроводжується гучними заявами, звинуваченнями й обуренням суспільства.

Мар’яна Безугла неодноразово публічно заявляла, що служба Тараса Тополі в Збройних силах України "була фейковою" та нібито існувала "для картинки, інтерв’ю та замовних пісень". На її думку, артист "ігнорував реальну ситуацію" на фронті, зокрема в Бахмуті.

Скандал вибухнув із новою силою після того, як у червні 2025 року житло Тополі постраждало від російського обстрілу Києва. Безугла назвала це "кармою", що спричинило безпрецедентний суспільний осуд.

Тарас Тополя відповів жорстко: звинуватив нардепку у наклепі та організував символічний збір коштів "на психіатричну допомогу" для неї. Люди задонатили понад пів мільйона гривень, але Безугла відмовилась приймати гроші — і Тополя скерував їх на підтримку дітей загиблих бійців 130-го батальйону ТРО.

У серпні 2025 року Тарас Тополя оголосив, що подав до суду на Мар’яну Безуглу з вимогою захистити свою честь і гідність.

Безугла відповіла зустрічним позовом, заявивши про "шахрайство" з боку Тополі та пообіцявши ініціювати депутатський запит щодо подробиць його служби.

Конфлікт офіційно перейшов у судову площину — і перспективи його завершення наразі не видно.

Після оголошення про розрив подружжя Тараса та Олени Тополь нардепка опублікувала новий допис, у якому приплела розлучення до політичних процесів.

У своєму Facebook Безугла написала:

"Як тільки Андрія Єрмака звільнили, улюбленець ОП ряжений у військову форму співак Тарас Тополя розлучається. Співпадіння?"

Далі вона припустила, що це може бути пов’язано з "грошовими схемами", "кешем", "темниками" чи діяльністю "пральні Міндіча". Також Безугла зачепила Олену Тополю, натякнувши, що вона "терпіла" під час конфліктів.

Наприкінці свого посту вона знову звернулась до Тараса Тополі, зокрема заявивши:

"Тобі на психолога зібрати у людей, Тарасе? Але я таким шахрайством не займаюсь. До речі, як ти гроші зібрані витратив, „герой“? „Фортеця Бахмут“, коротше".

Сторони продовжують обмінюватися публічними звинуваченнями, і конфлікт дедалі більше нагадує затяжну війну двох високопомітних публічних фігур. Судові процеси тривають, а соціальні мережі — вибухають щоразу, як одна зі сторін робить нову заяву.

Остаточної розв’язки наразі не видно — і скандал, схоже, лише набирає обертів.

