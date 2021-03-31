Голливудский актер потерял все роли из-за секс-скандала

Секс-скандалы, в которых оказался 34-летний голливудский актер Арми Хаммер, серьезно отразились на его карьере в кинематографе. Недавно он потерял роль в триллере "Шпион на миллиард долларов".

Арми Хаммер / www.vanityfair.com

Инсайдеры сообщают, что эта кинолента о холодной войне была последним активным проектом актера, и сейчас он нигде больше не задействован. Американская кинокомпания Walden Media, которая снимает фильм "Шпион на миллиард долларов" разорвала контракт с Арми Хаммером на фоне секс-скандалов с его участием. Но представители кинокомпании отказались комментировать этот инцидент.

Известно, что в новом триллере 34-летний актер должен был сыграть с Мадсом Миккельсеном, а кто теперь заменит его в картине — неизвестно.

Отметим, что Арми Хаммер снялся в более 40 фильмах, наиболее известные из них "Агенты А.Н.К.Л.", "Отель Мумбаи: Противостояние", "Ребекка", "Рождение нации".

Напомним, что в январе 2021 года голливудский актер оказался в центре скандала. Его бывшая девушка Кортни Вучекович и еще несколько других женщин заявили о жестоком обращении, которому они предположительно подверглись со стороны знаменитости. Позже в Instagram-аккаунте House of Effie появились скриншоты переписки, в которых участвовал актер и его бывшие подружки. Там он говорил о своих сексуальных предпочтениях, которые включали фантазии БДСМ, связанные с кровью, насилием, изнасилованием и каннибализмом. Актер в свое оправдание заявил, что эти сообщения фейковые.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в марте 2021 года голливудского актера Арми Хаммер снова впутали в секс-скандал. Одна из его бывших пассий заявила, что он ее избил и жестоко изнасиловал.

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