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Голливудский актер потерял все роли из-за секс-скандала

Карьера Хаммера покатилась по наклонной с начала 2021 года

сегодня, 16:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Секс-скандалы, в которых оказался 34-летний голливудский актер Арми Хаммер, серьезно отразились на его карьере в кинематографе. Недавно он потерял роль в триллере "Шпион на миллиард долларов".

Голливудский актер потерял все роли из-за секс-скандала

Арми Хаммер / www.vanityfair.com

Инсайдеры сообщают, что эта кинолента о холодной войне была последним активным проектом актера, и сейчас он нигде больше не задействован. Американская кинокомпания Walden Media, которая снимает фильм "Шпион на миллиард долларов" разорвала контракт с Арми Хаммером на фоне секс-скандалов с его участием. Но представители кинокомпании отказались комментировать этот инцидент. 

Известно, что в новом триллере 34-летний актер должен был сыграть с Мадсом Миккельсеном, а кто теперь заменит его в картине — неизвестно. 

Отметим, что Арми Хаммер снялся в более 40 фильмах, наиболее известные из них "Агенты А.Н.К.Л.", "Отель Мумбаи: Противостояние", "Ребекка", "Рождение нации". 

Напомним, что в январе 2021 года голливудский актер оказался в центре скандала. Его бывшая девушка Кортни Вучекович и еще несколько других женщин заявили о жестоком обращении, которому они предположительно подверглись со стороны знаменитости. Позже  в Instagram-аккаунте House of Effie появились скриншоты переписки, в которых участвовал актер и его бывшие подружки. Там он говорил о своих сексуальных предпочтениях, которые включали фантазии БДСМ, связанные с кровью, насилием, изнасилованием и каннибализмом. Актер в свое оправдание заявил, что эти сообщения фейковые. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в марте 2021 года голливудского актера Арми Хаммер снова впутали в секс-скандал. Одна из его бывших пассий заявила, что он ее избил и жестоко изнасиловал. 


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Источник: https://variety.com/2021/film/news/armie-hammer-fired-movie-billion-dollar-spy-sex-allegations-1234902364/
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