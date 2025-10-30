Голливудский продюсер Дэвид Пирс получил 146 лет тюрьмы: что он сделал

Голливудский продюсер Дэвид Пирс приговорен к 146 годам лишения свободы после того, как суд признал его виновным в смерти модели Кристи Джайлз и ее подруги Хильды Марселы Кабралес-Арсолы, а также в серии сексуальных преступлений против других женщин.

Голливудский продюсер Дэвид Пирс. Фото: Bryan Steffy/WireImage

Трагедия произошла в ноябре 2021 года. По данным прокуратуры Лос-Анджелеса, Пирс вместе с мужчиной по имени Брант Осборн встретили двух женщин во время вечеринки и пригласили их в квартиру продюсера. По версии следствия, там женщинам была предоставлена ​​смертельная доза фентанила — сильного синтетического опиоида, часто вызывающего летальные передозировки.

Через 35 минут по прибытии в квартиру Кабралес-Арсола попыталась вызвать такси через приложение райдшеринга, но не воспользовалась услугой. Пирс и Осборн вынесли обеих женщин на улицу и оставили их у разных больниц.

Кристи Джайлз скончалась еще до прибытия медиков. Ее подруга Хильда Кабралес-Арсола провела 11 дней в коме, подключенная к аппарату искусственного дыхания, прежде чем семья приняла решение отключить ее от системы поддержания жизни.

Хильда Марселла Кабралес-Арзола

Кристи Джайлз

В ходе расследования прокуратура выдвинула против Дэвида Пирса ряд дополнительных обвинений. Его обвинили в изнасиловании семи женщин в период с 2007 по 2021 год. Среди обвинений три эпизода насильственного изнасилования, два случая сексуального проникновения с применением силы, одно изнасилование без сознания или спящей жертвы и один случай принудительной содомии. В результате Дэвида Пирса приговорили к 146 годам.

Прокурор округа Лос-Анджелес Натан Дж. Хочман назвал приговор "долгожданным правосудием".

"Жизнь госпожи Кабралес-Арсолы и госпожи Джайлз была украдена одним из самых разрушительных способов — из-за сексуального насилия, вызванного фентанилом, со стороны Пирса. Этот приговор обеспечивает справедливость для них и для мужественных женщин, которые имели смелость выступить и дать показания", — сказал судья.

Второй фигурант дела Брант Осборн пока не получил приговор. Его дело будет рассматриваться отдельно в следующем месяце, после того как присяжные не смогли прийти к согласию во время предыдущего процесса по двум обвинениям в соучастии в убийстве.

Сам Пирс продолжал отрицать все обвинения, утверждая, что не знаком с большинством жертв, а происходившие сексуальные контакты были "по согласию".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти звездах, оказавшихся в черном списке Голливуда.

Также "Комментарии" писали о популярном американском рэпере, которого приговорили к более чем 4 годам заключения.