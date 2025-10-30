Голлівудський продюсер Девід Пірс отримав 146 років в’язниці: що він зробив

Голлівудського продюсера Девіда Пірса засудили до 146 років позбавлення волі після того, як суд визнав його винним у смерті моделі Крісті Джайлз та її подруги Хільди Марсели Кабралес-Арсоли, а також у серії сексуальних злочинів проти інших жінок.

Голлівудський продюсер Девід Пірс. Фото: Bryan Steffy/WireImage

Трагедія сталася у листопаді 2021 року. За даними прокуратури Лос-Анджелеса, Пірс разом із чоловіком на ім’я Брант Осборн зустріли двох жінок під час вечірки та запросили їх до квартири продюсера. За версією слідства, там жінкам було надано смертельну дозу фентанілу — сильного синтетичного опіоїду, який часто спричиняє летальні передозування.

Через 35 хвилин після прибуття до квартири Кабралес-Арсола спробувала викликати таксі через застосунок райдшерингу, але не скористалася послугою. Натомість Пірс та Осборн винесли обох жінок на вулицю та залишили їх біля різних лікарень.

Крісті Джайлз померла ще до прибуття медиків. Її подруга, Хільда Кабралес-Арсола, провела 11 днів у комі, підключена до апарату штучного дихання, перш ніж родина прийняла рішення відключити її від системи підтримки життя.

Хільда ​​Марсела Кабралес-Арзола

Крісті Джайлз

Під час розслідування прокуратура висунула проти Девіда Пірса низку додаткових звинувачень. Його звинуватили у зґвалтуванні семи жінок у період із 2007 по 2021 рік. Також серед обвинувачень три епізоди насильницького зґвалтування, два випадки сексуального проникнення із застосуванням сили, одне зґвалтування непритомної або сплячої жертви та один випадок примусової содомії. Як наслідок Девіда Пірса засудили до 146 років.

Прокурор округу Лос-Анджелес Натан Дж. Хочман назвав вирок "довгоочікуваним правосуддям".

"Життя пані Кабралес-Арсоли та пані Джайлз було вкрадено одним із найруйнівніших способів — через сексуальне насильство, спричинене фентанілом, з боку Пірса. Цей вирок забезпечує справедливість для них і для мужніх жінок, які мали сміливість виступити та дати свідчення", — сказав суддя.

Другий фігурант справи Брант Осборн поки не отримав вироку. Його справа буде розглядатися окремо наступного місяця, після того як присяжні не змогли дійти згоди під час попереднього процесу за двома звинуваченнями у співучасті у вбивстві.

Сам Пірс продовжував заперечувати всі обвинувачення, стверджуючи, що не знайомий із більшістю жертв, а сексуальні контакти, які відбувалися, були "за згодою".

