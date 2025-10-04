Мегапопулярного американського репера засудили до більш ніж 4 років ув'язнення

Федеральний суд США в Нью-Йорку засудив хіп-хоп магната Шона Комбса до 50 місяців ув'язнення за звинуваченнями, пов'язаними з проституцією. Про це йдеться у публікації Reuters.

Шон "P. Diddy" Комбс. Фото: із відкритих джерел

Федеральний суддя звернув увагу, що Комбс роками піддав двох своїх колишніх партнерок жорстокому насильству.

Згідно з вироком, 55-річного Комбса буде позбавлено волі протягом 50 місяців. З урахуванням часу, який він уже провів під арештом у бруклінській в'язниці з моменту затримання 16 вересня 2024 року, він може вийти на волю менш ніж через три роки.

За версією звинувачення, продюсер протягом кількох років змушував своїх партнерок – співачку Касандру Вентуру та іншу жінку, відому під псевдонімом Джейн – брати участь у сексуальних уявленнях, які отримали назву "Freak Offs".

Згідно з матеріалами справи, Комбс особисто знімав ці акти на відео, при цьому він споживав наркотики та мастурбував. За ці злочини йому загрожував максимальний термін 20 років позбавлення волі.

У той же час присяжні виправдали його за більш серйозними звинуваченнями в рекеті та секс-торгівлі, за які Diddy міг отримати довічний ув'язнення.

Адвокати Комбса визнали, що він застосовував фізичну силу щодо своїх партнерок, але наполягали, що їхня участь у сексуальних уявленнях була добровільною. Захист просив призначити 14 місяців ув'язнення, тоді як прокуратура наполягала на мінімум 11 років.

Після оголошення вироку адвокат Марк Агніфіло заявив журналістам, що Комбс не визнає себе винним і оскаржить рішення суду.

