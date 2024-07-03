Иван Дорн рассказал, почему не возвращается в Украину

Украинский певец Иван Дорн уже более двух лет живет за границей и пока не планирует возвращение на родину. В своем недавнем интервью на казахском YouTube-канале Dope soz, Дорн поделился причинами своего решения остаться за границей.

Известный певец признался, почему боится возвращаться в Украину

Главной причиной, по словам певца, является страх перед мобилизацией в Украине.

"С момента начала войны я не был в Киеве. Приехать не трудно, но вернуться будет сложнее, если ты мальчик от 18 до 60 лет, который попадает под мобилизацию. Я хочу, чтобы все знали, что всегда и везде за границей я остаюсь украинским артистом и топлю за Украину, но при этом со своим нарративом, со своим контекстом", — признался певец.

Он также отметил, что несмотря на жизнь за рубежом, он всегда поддерживает Украину и чувствует себя украинским артистом.

Дорн активно поддерживает украинский язык в своей семье, особенно в воспитании детей.

На украинский язык тоже начал налегать: детям больше украинских кружков ставить на украинском языке, и сами мы начали разговаривать с теми, кто с нами на украинском говорит, на украинском отвечать. Больше уважать это начали", — рассказал артист.

Его решение оставаться за границей вызвало различные мнения среди поклонников. Некоторые поддерживают его выбор, в то время как другие считают, что в такое трудное время для страны каждый должен внести свой вклад, находясь на родине.

Читайте также на портале “Комментарии” — Руслан Ханумак, украинский актер и ведущий, переехал в США во время войны на Украине, чтобы быть рядом с сыном. О своем решении Ханумак сообщил в Instagram, поделившись видео встречи со своим 6-летним сыном Артемом, который живет с матерью Алиной Шаманской в Лос Анджелесе.

