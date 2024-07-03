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Иван Дорн рассказал, почему не возвращается в Украину

"Живу за границей, но сердце в Украине" – Иван Дорн о текущей жизни и планах

3 июля 2024, 16:31
Автор:
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Черновалова Кристина
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Украинский певец Иван Дорн уже более двух лет живет за границей и пока не планирует возвращение на родину. В своем недавнем интервью на казахском YouTube-канале Dope soz, Дорн поделился причинами своего решения остаться за границей.

Иван Дорн рассказал, почему не возвращается в Украину

Известный певец признался, почему боится возвращаться в Украину

Главной причиной, по словам певца, является страх перед мобилизацией в Украине.

"С момента начала войны я не был в Киеве. Приехать не трудно, но вернуться будет сложнее, если ты мальчик от 18 до 60 лет, который попадает под мобилизацию. Я хочу, чтобы все знали, что всегда и везде за границей я остаюсь украинским артистом и топлю за Украину, но при этом со своим нарративом, со своим контекстом", — признался певец.

Он также отметил, что несмотря на жизнь за рубежом, он всегда поддерживает Украину и чувствует себя украинским артистом. 

Дорн активно поддерживает украинский язык в своей семье, особенно в воспитании детей. 

На украинский язык тоже начал налегать: детям больше украинских кружков ставить на украинском языке, и сами мы начали разговаривать с теми, кто с нами на украинском говорит, на украинском отвечать. Больше уважать это начали", — рассказал артист.

Его решение оставаться за границей вызвало различные мнения среди поклонников. Некоторые поддерживают его выбор, в то время как другие считают, что в такое трудное время для страны каждый должен внести свой вклад, находясь на родине.

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Источник: https://tsn.ua/glamur/ivan-dorn-poyasniv-svoyu-poziciyu-schodo-viyni-i-chomu-boyitsya-povertatisya-do-ukrayini-2613339.html
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