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Известный шеф-повар начал оправдываться за свои маниакальные фантазии

Евгений Клопотенко разъяснил свои слова о "похищении девушки"

сегодня, 12:20
Автор:
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Черновалова Кристина
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Шеф-повар Евгений Клопотенко оказался в центре скандала после своего неоднозначного высказывания в Instagram, где он рассказал, что "искренне хочет" похитить девушку, держать ее в клетке и наблюдать за ней. Сейчас повар признал, что иногда его слова могут звучать не так, как он задумывал.

Известный шеф-повар начал оправдываться за свои маниакальные фантазии

Евгений Клопотенко разъяснил свои слова о "похищении девушки"

"Порой могу улетать и не подумать, как мои слова могут воспринять другие, и как это в принципе может звучать. А может звучать криво. Однако моя осознанность остается на месте", — написал Евгений.

На фоне бурных обсуждений, Клопотенко поднял тему домашнего насилия в Украине. Он заявил, что по статистике, число случаев насилия увеличилось на 36%, и призвал общество не замалчивать эту ужасающую статистику

"Ежегодно миллион украинских девушек и женщин страдают от домашнего насилия. Так не должно быть и эта проблема не должна замалчиваться", — добавил Клопотенко.

Реакция общественности была двойственной. Некоторые осудили Клопотенко за легкомысленное использование такой острой темы в своих скандальных высказываниях, в то время как другие выразили поддержку, отмечая важность освещения проблемы насилия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евгений Клопотенко объяснил, почему не присоединился к ВСУ и не воюет на войне. По его словам, он принесет "больше пользы" в тылу, где занимается "гастродипломатией" и рассказывает о войне в Украине на международной арене.

Также "Комментарии" писали, что Клопотенко назвал следующее блюдо после борща, которое может оказаться в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. По его словам – это украинские сырники.



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