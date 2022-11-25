Известный спортсмен изменил жене со 120 женщинами

Один из самых известных гольфистов мира Тайгер Вудс за пять лет супружеской жизни общался с еще 120 женщинами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание Daily Express.

Бывшая жена Тайгера Вудса Элин Нордегрен. Фото: из открытых источников

Элин Нордегрен, будущая жена гольфиста переехала в США в возрасте 20 лет. Бывшая модель ухаживала за детьми Джеспера Парневика, одного из соперников Вудса. В 2001 году пара познакомилась на Открытом чемпионате по гольфу, а после трехлетних отношений поженились. Масштабная свадебная церемония прошла на Барбадосе в 2004 году.

Через пять лет Элин Нордегрен обнаружила супружескую измену, когда отправила сообщение одной из любовниц известного гольфиста. Со временем стало известно, что Тайгер Вудс изменил жене со 120 женщинами с момента заключения брака. Такая информация разозлила жену Вудса, которая подала в суд на развод в 2010 году. Развод стоил Тайгеру Вудсу 85 млн долларов.

После этого разоблачения гольфист был вынужден пройти терапию и публично извинялся за свои поступки.

За супружескую жизнь у пары родилось двое детей: дочь в 2007 году и сын в 2009 году.

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