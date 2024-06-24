Известный телеведущий заявил, что публичные лица должны говорить по-украински

Известный украинский телеведущий Слава Демин также высказал свою позицию после критики, которую получила певица Гайтана за использование русского языка. В своем Telegram-канале Демин написал о необходимости использования украинского языка публичными лицами в общественных выступлениях

Языковая политика: мнение Славы Демина после критики Гайтаны

Слава Демин в своем Telegram-канале написал, что в Украине нет запрета на использование любого языка в личной сфере, подчеркивая, что это является частью демократических свобод. Однако он настаивает на том, что публичные фигуры должны придерживаться украинского языка в общественном пространстве, чтобы демонстрировать его значимость и уважение.

"Потому что они публичные, и тем самым показывают своим поклонникам, что украинский – это нормально. Это не второстепенный язык, не язык "хахлов" и всякая такая х**ня. Я патриот Украины, и всегда говорил, что в нашей стране должен быть только украинский язык", — написал Демин.



Также ведущий высказался против принуждения и радикализма в языковом вопросе, подчеркивая, что подобные методы могут вызвать только отторжение.

По поводу ситуации с Гайтаной, Демин заявил, что она могла бы лучше понять изменения в общественном настроении Украины, если бы проводила в стране больше времени. Он призвал певицу посетить Украину и увидеть, как изменилось общественное мнение относительно языка.

Ранее “Комментарии” писали, что известная украинская певица Гайтана, которая недавно вернулась на сцену после долгого перерыва, оказалась в центре скандала. 23 июня она опубликовала в Instagram пост на русском языке, что вызвало негодование среди её подписчиков.