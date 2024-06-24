Языковой скандал: почему пост Гайтаны разозлил украинцев

Известная украинская певица Гайтана, которая недавно вернулась на сцену после долгого перерыва, оказалась в центре скандала. 23 июня она опубликовала в Instagram пост на русском языке, что вызвало негодование среди её подписчиков. С начала войны певица редко высказывалась о политических событиях и практически не затрагивала тему поддержки украинцев, что только усилило реакцию на её сообщение.

Подписчики осудили украинскую певицу за посты на русском языке

В посте Гайтана рассказала о том, как простая покупка цветов напомнила ей о доме. "Ценю жизнь и еще больше люблю родных. Я купила первый цветок за два с половиной года... Это возвращает мне ощущение дома. А что вам возвращает ощущение дома?" — поделилась она.

Однако вместо поддержки, многие подписчики стали критиковать использование русского языка.

В ответ на критику Гайтана объяснила, что выбрала русский язык, чтобы быть понятой всеми своими подписчиками.

"Потому что у меня много родных и близких людей, которые общаются со мной на разных языках: украинском, русском, немецком, английском, французском... Я люблю, уважаю и выбираю людей для себя только благодаря их поступкам", — ответила Гайтана.

Несмотря на это, многие комментаторы продолжили выражать разочарование и напомнили о важности использования украинского языка во время войны.

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