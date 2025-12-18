logo

НОВОСТИ

Российский суд не поверил «жертве мошенников» – даже в РФ отказались спасать любимицу Кремля.

18 декабря 2025, 15:43
Автор:
Проніна Анна

В России произошел настоящий информационный взрыв вокруг судебного поражения одной из самых известных путенисток – певицы Ларисы Долиной, открыто поддерживающей режим и войну против Украины. После обнародования полного текста решения Верховного суда РФ сайт суда перестал работать – через минуту на него одновременно зашли около 2 миллионов пользователей . Об этом сообщают российские СМИ, в том числе агентство ТАСС.

Карма работает: певица-предательница Долина проиграла в Верховном суде РФ – 2 млн человек обрушили сайт

Даже «сайт лег» – миллионы смотрели, как путинистка Долина с треском проиграла суд

Верховный суд РФ окончательно поставил точку по делу Долиной, пытавшейся обжаловать заключенные ею договоры, заявляя, что стала жертвой мошенников и действовала "под влиянием заблуждения". Суд эту позицию отверг .

В решении прямо указано:
сам факт того, что одна из сторон сделки ошиблась или поверила мошенникам, не является автоматическим основанием для признания договора недействительным. Каждый случай должен оцениваться отдельно.

Судьи подчеркнули, что:
– ожидания Долиной на дальнейшую отмену сделки не имеют юридического значения;
– даже при наличии заблуждения необходимо оценивать добросовестность другой стороны;
– дееспособный гражданин самостоятельно несет ответственность за последствия собственных действий.

Особое внимание привлек фрагмент решения, в котором упоминается, что при заключении соглашений в Долиной фиксировали "изменение психического состояния с формированием расстройства адаптационных реакций" . В то же время, Верховный суд подчеркнул: этот вывод был сделан в рамках уголовного производства и не заменяет судебно-психиатрической экспертизы , а следовательно не доказывает, что певица не осознавала свои действия.

Фактически даже в российской судебной системе, известной своей лояльностью к "нужным" персонам, не стали спасать предательницу , которая годами работала на кремлевскую пропаганду.

После публикации полного текста решения интерес к делу оказался настолько массовым, что сайт Верховного суда РФ обрушился из-за рекордной нагрузки . В пресс-службе суда подтвердили: за минуту зафиксировали около 2 миллионов обращений .

Решение уже называют прецедентным – на него будут теперь ориентироваться другие российские суды. А для Украины эта история выглядит как еще один показательный пример того, что карма иногда догоняет даже в России .

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал , что Лурье получила право пользоваться приобретенной у Долиной квартирой.



